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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Das Seeungeheuer

ORF KidsStaffel 1Folge 136vom 25.07.2026
Zoom - Der weiße Delfin: Das Seeungeheuer

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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 136: Zoom - Der weiße Delfin: Das Seeungeheuer

13 Min.Folge vom 25.07.2026

Sehr zum Missfallen von Yann und Auru erhält Timeti charmanten Besuch. Ihr Freund Sam kommt auf die Insel. Mit im Gepäck hat er ein hübsches Geschenk: einen nagelneuen Tauchanzug! Timeti kann es kaum erwarten, damit im Meer herumzukurven. Kurzum beschließen die vier, gemeinsam mit Zoom zum Wrack zu tauchen. Dort glaubt Sam, ein Seeungeheuer zu entdecken. Sogar Fotos will er gemacht haben. Für Yann und Auru Grund genug, die Sache genauer unter die Lupe zu nehmen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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