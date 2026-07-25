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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: In der Höhle gefangen

ORF KidsStaffel 1Folge 137vom 25.07.2026
Zoom - Der weiße Delfin: In der Höhle gefangen

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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 137: Zoom - Der weiße Delfin: In der Höhle gefangen

13 Min.Folge vom 25.07.2026

Durch ein Unwetter sind viele Kokosnüsse von den Bäumen gefallen und fangen bereits an, zu verfaulen. Um keine Moskitos anzulocken, müssen die Früchte schnell aufgesammelt werden. Jeder hilft mit, nur Auru drückt sich. Unter einem Vorwand zieht er sich in die verbotene Grotte zurück, um dort einen ruhigen Tag zu verbringen. Als Yann ihn heimholen will, werden die zwei von einem Erdbeben überrascht. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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