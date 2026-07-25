Zoom - Der weiße Delfin: In der Höhle gefangenJetzt kostenlos streamen
Zoom - Der weiße Delfin
Folge 137: Zoom - Der weiße Delfin: In der Höhle gefangen
13 Min.Folge vom 25.07.2026
Durch ein Unwetter sind viele Kokosnüsse von den Bäumen gefallen und fangen bereits an, zu verfaulen. Um keine Moskitos anzulocken, müssen die Früchte schnell aufgesammelt werden. Jeder hilft mit, nur Auru drückt sich. Unter einem Vorwand zieht er sich in die verbotene Grotte zurück, um dort einen ruhigen Tag zu verbringen. Als Yann ihn heimholen will, werden die zwei von einem Erdbeben überrascht. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films
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