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Zoom - Der weiße Delfin
Folge 139: Zoom - Der weiße Delfin: Folgenreicher Regentanz
13 Min.Folge vom 27.07.2026
Seit ein paar Tagen ist es unerträglich heiß auf Maotu und die Regenzeit lässt auf sich warten. Verzweifelt suchen die Dorfbewohner Ramana auf, in der Hoffnung, der Schamane kann einen Wetterumschwung herbeiführen. Doch leider wird Ramana während seines Regentanzes gestört und kann den Gott des Donners auf einmal nicht mehr spüren. Dem nicht genug, verhält sich plötzlich auch Zoom sehr merkwürdig. Irritiert gehen Yann und seine Freunde der Sache auf den Grund. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films
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