Zoom - Der weiße Delfin: Die Lügen-SpiraleJetzt kostenlos streamen
Zoom - Der weiße Delfin
Folge 140: Zoom - Der weiße Delfin: Die Lügen-Spirale
13 Min.Folge vom 28.07.2026
Yann ist mächtig aufgeregt! Bei einem romantischen Picknick will er Timeti endlich seine Gefühle gestehen. Zu dumm, dass Yann seiner kleinen Schwester Marina bereits versprochen hat, den Tag mit ihr zu verbringen. Um sich zu drücken, täuscht er kurzerhand einen Gedächtnisschwund vor und verstrickt sich immer tiefer in ein Netz aus Lügen. Bildquelle: ORF/ZDF/Media Valley/ Marzipan Films/
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