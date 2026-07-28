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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Die Lügen-Spirale

ORF KidsStaffel 1Folge 140vom 28.07.2026
Zoom - Der weiße Delfin: Die Lügen-Spirale

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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 140: Zoom - Der weiße Delfin: Die Lügen-Spirale

13 Min.Folge vom 28.07.2026

Yann ist mächtig aufgeregt! Bei einem romantischen Picknick will er Timeti endlich seine Gefühle gestehen. Zu dumm, dass Yann seiner kleinen Schwester Marina bereits versprochen hat, den Tag mit ihr zu verbringen. Um sich zu drücken, täuscht er kurzerhand einen Gedächtnisschwund vor und verstrickt sich immer tiefer in ein Netz aus Lügen. Bildquelle: ORF/ZDF/Media Valley/ Marzipan Films/

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