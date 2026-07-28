Zoom - Der weiße Delfin: Wal in NotJetzt kostenlos streamen
Zoom - Der weiße Delfin
Folge 141: Zoom - Der weiße Delfin: Wal in Not
13 Min.Folge vom 28.07.2026
Bei einem Bootsausflug entdeckt Zoom eine Walfamilie. Ihr Junges ist derart begeistert von dem weißen Delfin, dass er seinem neuen Spielkameraden heimlich zum Strand folgt. Doch leider ist das Jungtier viel zu schnell unterwegs und noch ehe Onkel Patrick eingreifen kann, landet der Wal mitten auf dem Dorfstrand. Damit er nicht austrocknet, muss er so schnell wie möglich zurück ins kühle Nass gebracht werden. Doch das ist leichter gesagt als getan, schließlich ist das Tier tonnenschwer. Da hat Yann einen fantastischen Einfall! Bildquelle: ORF/ZDF/Media Valley/ Marzipan Films/
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