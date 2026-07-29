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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Marina führt Regie

ORF KidsStaffel 1Folge 142vom 29.07.2026
Zoom - Der weiße Delfin: Marina führt Regie

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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 142: Zoom - Der weiße Delfin: Marina führt Regie

13 Min.Folge vom 29.07.2026

Marinas Lieblingsband 'Wild Coconuts' veranstaltet einen Wettbewerb. Wer das beste Video zu ihrem neuen Song dreht, gewinnt! Marina will unbedingt an der Veranstaltung teilnehmen. Tatsächlich stehen ihre Chancen nicht schlecht, schließlich erklären sich Yann, Timeti und Auru bereit, das kleine Mädchen tatkräftig zu unterstützen. Doch weil sich die drei ständig uneins sind, geraten die Dreharbeiten zum Desaster! Bildquelle: ORF/ZDF/Media Valley/ Marzipan Films/

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