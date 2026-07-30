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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Seltene Spezies - Die Falle

ORF KidsStaffel 1Folge 144vom 30.07.2026
Zoom - Der weiße Delfin: Seltene Spezies - Die Falle

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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 144: Zoom - Der weiße Delfin: Seltene Spezies - Die Falle

13 Min.Folge vom 30.07.2026

Papa Tuanaku ist gnadenlos. Um eine perfekte Show für Millionär Terry Werner abzuliefern, verdonnert er Yann, Auru und Timeti zu stundenlangem Proben. Schließlich erwägt Werner, auf der Insel ein Institut zum Studium und Schutz wildlebender Tiere zu errichten. Viel lieber würden die Freunde allerdings die Wanderung phosporeszierender Quallen beobachten, die nur einmal im Jahr stattfindet. Noch ahnt niemand, was für eine große Gemeinheit van Krook indessen plant. Für das Aquarium eines Freundes will er Zoom in seine Gewalt bringen! Bildquelle: ORF/ZDF/Media Valley/ Marzipan Films/

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