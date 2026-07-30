Zoom - Der weiße Delfin: Seltene Spezies - Die FalleJetzt kostenlos streamen
Zoom - Der weiße Delfin
Folge 144: Zoom - Der weiße Delfin: Seltene Spezies - Die Falle
13 Min.Folge vom 30.07.2026
Papa Tuanaku ist gnadenlos. Um eine perfekte Show für Millionär Terry Werner abzuliefern, verdonnert er Yann, Auru und Timeti zu stundenlangem Proben. Schließlich erwägt Werner, auf der Insel ein Institut zum Studium und Schutz wildlebender Tiere zu errichten. Viel lieber würden die Freunde allerdings die Wanderung phosporeszierender Quallen beobachten, die nur einmal im Jahr stattfindet. Noch ahnt niemand, was für eine große Gemeinheit van Krook indessen plant. Für das Aquarium eines Freundes will er Zoom in seine Gewalt bringen! Bildquelle: ORF/ZDF/Media Valley/ Marzipan Films/
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Zoom - Der weiße Delfin
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