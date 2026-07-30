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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Seltene Spezies - Die Rettung

ORF KidsStaffel 1Folge 145vom 30.07.2026
Zoom - Der weiße Delfin: Seltene Spezies - Die Rettung

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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 145: Zoom - Der weiße Delfin: Seltene Spezies - Die Rettung

13 Min.Folge vom 30.07.2026

Beim Beobachten der Qualen hat sich Auru zu weit vor gewagt und ist mit den Meerestieren in Berührung gekommen. Nun plagt ihn hohes Fieber. Tapuna macht sich große Sorgen um ihren Sohn. Nach einem Krankenbesuch bei Auru will Yann daran gehen, seinen entführten Delfin zu befreien. Doch Onkel Patrick ermahnt Yann, die Angelegenheit der Küstenwache überlassen. Als die Küstenwache nichts unternimmt, machen sich Yann, Timeti und Marina allein auf den Weg, um Zoom zu retten. Bildquelle: ORF/ZDF/Media Valley/ Marzipan Films/

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