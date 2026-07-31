Zoom - Der weiße Delfin: Ein rotes MeerJetzt kostenlos streamen
Zoom - Der weiße Delfin
Folge 146: Zoom - Der weiße Delfin: Ein rotes Meer
13 Min.Folge vom 31.07.2026
Während Onkel Patrick für mehrere Tage zu einer Forschungsreise aufbricht, bleibt Yann mit seiner kleinen Schwester Marina allein daheim. Der Schamane Ramana hängt bei ihrem Haus das Amulett des Meeresgottes auf. Es soll Patrick auf seiner Mission beschützen. Schon am nächsten Tag aber ist das Amulett wie vom Erdboden verschwunden und zugleich hat sich das Meer rot eingefärbt. Dorfvorsteher Papa Tuanaku ist auf Höchste besorgt! Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films
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