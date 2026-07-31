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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Die Zeremonien-Maske

ORF KidsStaffel 1Folge 147vom 31.07.2026
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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 147: Zoom - Der weiße Delfin: Die Zeremonien-Maske

13 Min.Folge vom 31.07.2026

Papa Tuanaku feiert heute sein 20-jähriges Jubiläum als Dorfvorsteher. Aus diesem Anlass holt er ein echtes Prachtstück aus dem Schrank: die seit Jahrhunderten im Besitz der Dorfvorsteher befindliche Zeremonien-Maske! Nur zu dieser Feierlichkeit ist es Tuanaku erlaubt, diesen Kopfschmuck zu tragen. Leider kann Auru nicht widerstehen und setzt sich die Maske heimlich auf, während die Vorbereitungen für das Fest bereits auf Hochtouren laufen. Als sie prompt verloren geht, ist Feuer am Dach! Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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