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Zoom - Der weiße Delfin
Folge 147: Zoom - Der weiße Delfin: Die Zeremonien-Maske
13 Min.Folge vom 31.07.2026
Papa Tuanaku feiert heute sein 20-jähriges Jubiläum als Dorfvorsteher. Aus diesem Anlass holt er ein echtes Prachtstück aus dem Schrank: die seit Jahrhunderten im Besitz der Dorfvorsteher befindliche Zeremonien-Maske! Nur zu dieser Feierlichkeit ist es Tuanaku erlaubt, diesen Kopfschmuck zu tragen. Leider kann Auru nicht widerstehen und setzt sich die Maske heimlich auf, während die Vorbereitungen für das Fest bereits auf Hochtouren laufen. Als sie prompt verloren geht, ist Feuer am Dach! Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films
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