Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Ramanas Heilmethode

ORF KidsStaffel 1Folge 148vom 01.08.2026
Zoom - Der weiße Delfin: Ramanas Heilmethode

Zoom - Der weiße Delfin: Ramanas HeilmethodeJetzt kostenlos streamen

Zoom - Der weiße Delfin

Folge 148: Zoom - Der weiße Delfin: Ramanas Heilmethode

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Beim Pflücken von Kokosnüssen holt sich Yann eine dicke Beule. Eine Frucht fällt ihm auf den Kopf. Dem nicht genug, leidet Yann fortan unter Höhenangst. Timeti verweist ihn auf Ramana, der Timeti in einem ähnlichen Fall schon sehr geholfen hat. Doch die Heilmethoden des Schamanen muten ein wenig seltsam an. Als Erstes weist er Yann an, mit den Füßen das Geschirr abzuwaschen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Zoom - Der weiße Delfin
ORF Kids
Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin

Alle 1 Staffeln und Folgen