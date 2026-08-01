Zoom - Der weiße Delfin: Ramanas HeilmethodeJetzt kostenlos streamen
Zoom - Der weiße Delfin
Folge 148: Zoom - Der weiße Delfin: Ramanas Heilmethode
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Beim Pflücken von Kokosnüssen holt sich Yann eine dicke Beule. Eine Frucht fällt ihm auf den Kopf. Dem nicht genug, leidet Yann fortan unter Höhenangst. Timeti verweist ihn auf Ramana, der Timeti in einem ähnlichen Fall schon sehr geholfen hat. Doch die Heilmethoden des Schamanen muten ein wenig seltsam an. Als Erstes weist er Yann an, mit den Füßen das Geschirr abzuwaschen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films
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