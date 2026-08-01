Zoom - Der weiße Delfin: Merkwürdige EreignisseJetzt kostenlos streamen
Zoom - Der weiße Delfin
Folge 149: Zoom - Der weiße Delfin: Merkwürdige Ereignisse
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Es sollten ein paar wunderschöne Tage am Strand werden. Auch übernachten wollen Timeti, Yann, Auru und Marina unter freiem Himmel. Doch als sich unerklärliche Phänomene häufen, brechen sie ihr Abenteuer überstürzt ab und kehren verängstigt nach Hause zurück. Alles wäre in bester Ordnung, wäre Timeti nicht auf einmal spurlos verschwunden. Auch im Dorf hat niemand das junge Mädchen gesehen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films
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