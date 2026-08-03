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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Phantom unter Wasser

ORF KidsStaffel 1Folge 150vom 03.08.2026
Zoom - Der weiße Delfin: Phantom unter Wasser

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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 150: Zoom - Der weiße Delfin: Phantom unter Wasser

13 Min.Folge vom 03.08.2026

Yann glaubt seinen Augen nicht zu trauen, als er beim Tauchen im Meer eine Art Raumschiff entdeckt. Als er seinen Fund stolz Timeti und Auru präsentiert, nimmt die Verblüffung der Freunde noch zu. Denn kaum kommen sie dem seltsamen Objekt näher, verschwindet es plötzlich. Während Yann und Timeti das Rätsel auf eigene Faust lösen wollen, spricht Auru mit Ramana, dem Spezialisten für geisterhafte Erscheinungen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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