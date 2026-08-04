Zoom - Der weiße Delfin: Die Legende von MaotouJetzt kostenlos streamen
Zoom - Der weiße Delfin
Folge 152: Zoom - Der weiße Delfin: Die Legende von Maotou
13 Min.Folge vom 04.08.2026
Marina hat Geburtstag und Yann möchte ihr ein tolles Geschenk besorgen. Bei Jack erhält er eine Kette, bei der sich herausstellt, dass sie einst Königin Maotu gehört hat. Als die Freunde dann auch noch eine Schatzkarte finden, liegt ein großes Abenteuer in der Luft. Gemeinsam begeben sie sich auf Schatzsuche. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films
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Zoom - Der weiße Delfin
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