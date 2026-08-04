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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Die Legende von Maotou

ORF KidsStaffel 1Folge 152vom 04.08.2026
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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 152: Zoom - Der weiße Delfin: Die Legende von Maotou

13 Min.Folge vom 04.08.2026

Marina hat Geburtstag und Yann möchte ihr ein tolles Geschenk besorgen. Bei Jack erhält er eine Kette, bei der sich herausstellt, dass sie einst Königin Maotu gehört hat. Als die Freunde dann auch noch eine Schatzkarte finden, liegt ein großes Abenteuer in der Luft. Gemeinsam begeben sie sich auf Schatzsuche. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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