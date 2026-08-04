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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Tapunas Geheimnis

ORF KidsStaffel 1Folge 153vom 04.08.2026
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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 153: Zoom - Der weiße Delfin: Tapunas Geheimnis

13 Min.Folge vom 04.08.2026

Zufällig belauscht Marina ein Gespräch zwischen Tapuna und Papa Tuanaku. Aus diesem geht hervor, dass ihr Sohn Auru kein Dorfvorsteher werden kann, da sein Urgroßvater ein Dieb gewesen ist. Als Marina dieses Geheimnis vor Auru ausplaudert, bricht für Auru eine Welt zusammen. Bestürzt versuchen Yann und Timeti ihrem Freund zu helfen, indem sie die Unschuld von Aurus Großvater beweisen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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