Zu Tisch
Folge 5: Zu Tisch - Lofoten
27 Min.Folge vom 26.11.2025
Kabeljau ist im Nordatlantik weit verbreitet. Skrei, der norwegische Winterkabeljau, wandert zur Laichzeit von der Barentssee zu den Lofoten. Für Fischer Jan-Ivar Pettersen und Sohn Bjarne ist die Saison von Januar bis April wichtig, aber wetterabhängig. Ein Großteil des Fangs wird als Stockfisch exportiert, frisch wird Skrei traditionell oder mit Neuerungen wie Seetang zubereitet. Familie und Alltag auf den Lofoten gehören ebenfalls zum Leben der Pettersens. Bildquelle: ORF/Autentic/Gero von Schneider- Marientreu
