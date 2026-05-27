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Zu Tisch

Zu Tisch: Färöer Inseln

ORF IIIStaffel 1Folge 9vom 27.05.2026
Zu Tisch: Färöer Inseln

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Zu Tisch

Folge 9: Zu Tisch: Färöer Inseln

27 Min.Folge vom 27.05.2026

Anna und Óli Rubeksen nutzen die karge Vegetation der Färöer-Inseln, um kreative Gerichte zu entwickeln. Besonders Rhabarber spielt in ihrer Küche eine zentrale Rolle und zeigt sich äußerst vielseitig – von herzhaften Speisen bis zum klassischen Dessert. In Kombination mit Fisch, Lamm, Salat oder als Chutney verleiht er traditionellen Rezepten moderne, überraschende Geschmacksnoten. Bildquelle: ORF/Autentic/Arte/ZDF/Marvin Entholt

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