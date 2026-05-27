Zu Tisch: Färöer InselnJetzt kostenlos streamen
Zu Tisch
Folge 9: Zu Tisch: Färöer Inseln
27 Min.Folge vom 27.05.2026
Anna und Óli Rubeksen nutzen die karge Vegetation der Färöer-Inseln, um kreative Gerichte zu entwickeln. Besonders Rhabarber spielt in ihrer Küche eine zentrale Rolle und zeigt sich äußerst vielseitig – von herzhaften Speisen bis zum klassischen Dessert. In Kombination mit Fisch, Lamm, Salat oder als Chutney verleiht er traditionellen Rezepten moderne, überraschende Geschmacksnoten. Bildquelle: ORF/Autentic/Arte/ZDF/Marvin Entholt
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