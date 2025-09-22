Zucchero: Vater des Italo-BluesJetzt kostenlos streamen
Zucchero - Vater des Italo-Blues
Folge 1: Zucchero: Vater des Italo-Blues
Bart, Hut und eine unverkennbare Stimme: Das sind die Markenzeichen Zuccheros. Der Künstler gilt auch als Vater des italienischen Blues. Der Film zeigt exklusives Material aus seinen Privatarchiven. Inhalt: Bekannte Wegbegleiter wie Bono, Sting und Andrea Bocelli kommen unter anderem zu Wort. Sie alle berichten von einem Mann, der sie sowohl als Künstler als auch als Mensch beeindruckt hat. Die Doku erzählt von Zuccheros Kindheitserlebnissen, seiner Hartnäckigkeit, internationalen Erfolg zu erlangen, seiner Stärke und den Jahren der Depression, die er überwinden musste. Eine filmische Reise zu seinen Wurzeln, die nicht nur das Leben eines Musikers offenbart, sondern auch die inneren Konflikte und menschlichen Schwächen eines Mannes zeigt, der trotz allem niemals den Mut verlor. Bildquelle: ORF/AUTLOOK Filmsales GmbH/MATTEO GIROLA
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick