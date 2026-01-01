Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zum Jahreswechsel: Der Donauwalzer

Zum Jahreswechsel: Der Donauwalzer

ORF2Staffel 1Folge 2vom 01.01.2026
Zum Jahreswechsel: Der Donauwalzer

Zum Jahreswechsel: Der DonauwalzerJetzt kostenlos streamen

Zum Jahreswechsel: Der Donauwalzer

Folge 2: Zum Jahreswechsel: Der Donauwalzer

10 Min.Folge vom 01.01.2026

Alljährlich begleitet der Donauwalzer die Österreicherinnen und Österreicher beim schwungvollen Wechsel ins Neue Jahr. In den beeindruckenden, teilweise öffentlich nicht zugänglichen Innenräumlichkeiten des Stiftes Melk choreographierte Ashley Page die elegante Walzereinlage zu Johann Strauss’ „An der schönen blauen Donau“ mit fünf Tanzpaaren vom Wiener Staatsballett. In Kostümen von Emma Ryott schweben Davide Dato, Sonia Dvorák, Olga Esina, Calogero Failla, Lourenco Ferreira, Marian Furnica, Hyo-Jung Kang, Aleksandra Liashenko, Marcos Menha und Maria Yakovleva durch die barocken Räume, für das Fernsehen inszeniert von Regisseur Michael Beyer. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner

