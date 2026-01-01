Zum Jahreswechsel: Der DonauwalzerJetzt kostenlos streamen
Alljährlich begleitet der Donauwalzer die Österreicherinnen und Österreicher beim schwungvollen Wechsel ins Neue Jahr. In den beeindruckenden, teilweise öffentlich nicht zugänglichen Innenräumlichkeiten des Stiftes Melk choreographierte Ashley Page die elegante Walzereinlage zu Johann Strauss’ „An der schönen blauen Donau“ mit fünf Tanzpaaren vom Wiener Staatsballett. In Kostümen von Emma Ryott schweben Davide Dato, Sonia Dvorák, Olga Esina, Calogero Failla, Lourenco Ferreira, Marian Furnica, Hyo-Jung Kang, Aleksandra Liashenko, Marcos Menha und Maria Yakovleva durch die barocken Räume, für das Fernsehen inszeniert von Regisseur Michael Beyer. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
