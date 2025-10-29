zur SACHE: SOS aus dem KinderdorfJetzt kostenlos streamen
Zur Sache
Folge vom 29.10.2025: zur SACHE: SOS aus dem Kinderdorf
46 Min.Folge vom 29.10.2025
Immer mehr Vorwürfe von sexueller Gewalt gegen SOS-Kinderdorf kommen ans Licht. Interne Untersuchungen haben gezeigt, dass es auch Missbrauchsvorwürfe gegen den verstorbenen Gründer der Kinderschutz-Organisation Hermann Gmeiner gibt. SOS-Kinderdorf hat eine umfassende Aufarbeitung und Neuaufstellung angekündigt. Aber wie kann das gelingen? Und wie können solche Vorfälle so lange ohne Konsequenzen bleiben? Zu Gast bei Reiner Reitsamer sind Marina Hubmann (ehem. SOS-Kinderdorf-Bewohnerin und Betroffene), Horst Schreiber (Historiker und Autor), Petra Birchbauer (Vorsitzende Bundesverband Österreichischer Kinderschutzzentren) und Sebastian Öhner (Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien).
