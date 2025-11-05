zur SACHE: Teures Österreich - Was können wir uns noch leisten?Jetzt kostenlos streamen
Zur Sache
Folge vom 05.11.2025: zur SACHE: Teures Österreich - Was können wir uns noch leisten?
Die Teuerung in Österreich bleibt weiterhin hartnäckig. Für Lebensmittel, Wohnen und Energie muss Österreichs Bevölkerung immer tiefer in die Tasche greifen. Vor allem die hohen Lebensmittelpreise sorgen derzeit für Schlagzeilen. Gleichzeitig erholt sich Österreichs Wirtschaft nach einer langen Phase der Rezession nur langsam und im Staatshaushalt klafft weiterhin ein großes Loch. Die Lohn-Abschlüsse für die Beamten und die Handelsangestellten mussten wieder aufgeschnürt werden. Wie lange wird es so noch weitergehen und was muss die Politik tun, damit das Leben in Österreich wieder leistbarer wird? Das bespricht Reiner Reitsamer in „zur SACHE“ mit Dagmar Belakowitsch, FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin, Klaus Seltenheim, Nationalratsabgeordneter und Bundesgeschäftsführer SPÖ, Anna Parr, Generalsekretärin Caritas Österreich, und Hanno Lorenz, Agenda Austria.