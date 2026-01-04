Zur SACHE Spezial: US Angriff auf VenezuelaJetzt kostenlos streamen
Zur Sache
Folge vom 04.01.2026: Zur SACHE Spezial: US Angriff auf Venezuela
48 Min.Folge vom 04.01.2026
Das neue Jahr beginnt mit einem weitreichenden militärischen Eingriff: Die USA greifen Venezuela an und bringen Machthaber Nicolás Maduro außer Landes. Es handelt sich um den umfassendsten US-Militäreinsatz in Lateinamerika seit Jahrzehnten, der bereits während der ersten Amtszeit von Donald Trump vorbereitet wurde. Dazu diskutieren USA-Experte Heinz Gärtner, Geo-Stratege, Sicherheits- und Militär- Experte Walter Feichtinger, ehem. USA-Korrespondentin Hannelore Veit und Lateinamerika-Experte Johannes Waldmüller.
