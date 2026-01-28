zur SACHE: Spione, Propaganda und die Causa Egisto OttJetzt kostenlos streamen
Zur Sache
Folge vom 28.01.2026: zur SACHE: Spione, Propaganda und die Causa Egisto Ott
48 Min.Folge vom 28.01.2026
Es ist der wohl größte Spionage-Prozess Österreichs seit Jahrzehnten: Egisto Ott, der ehemalige Chefinspektor im mittlerweile aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), ist u.a. wegen Spionage für Russland angeklagt. Ott soll Teil eines gefährlichen Spionagenetzwerkes in Österreich gewesen sein. Was ist dran an den Vorwürfen? Wie steht es um die Spionageabwehr insgesamt und woher kommen die Gefahren? Wie weit befördern die vielen geopolitischen Krisen Spionageaktivitäten? Bei Reiner Reitsamer diskutierten: Jörg Leichtfried (Staatssekretär im Innenministerium, SPÖ) Anna Thalhammer (Chefredakteurin "profil") Paul Schliefsteiner (Geheimdienstexperte) und Gerald Karner (Militärstratege).
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0