zur SACHE: Wehrpflicht: Entscheidet das Volk?

Folge vom 04.02.2026
49 Min.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat angekündigt, die Bevölkerung über eine mögliche Verlängerung des Wehrdienstes entscheiden zu lassen. Zuvor hatte sich eine von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner eingesetzte Kommission für eine Ausweitung des Grundwehrdienstes auf acht Monate sowie verpflichtende Milizübungen ausgesprochen, infolgedessen auch der Zivildienst verlängert werden sollte. Wie realistisch ist eine solche Neuregelung? Welche Schritte wären für eine Wehrfähigkeit Österreichs nötig und welche Rolle würde eine Volksbefragung dabei spielen? Bei Reiner Reitsamer diskutierten: Werner Fasslabend (ehem. Verteidigungsminister, ÖVP, Präsident Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik), Norbert Darabos (ehem. Verteidigungsminister, SPÖ), Volker Reifenberger (Obmann Landesverteidigungsausschuss, Wehrsprecher, FPÖ, Milizoffizier) sowie Antonia Gössinger (Kolumnistin „Kleine Zeitung“).

