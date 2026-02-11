zur SACHE: Wöginger vor Gericht: Was der Prozess für die Politik bedeutetJetzt kostenlos streamen
August Wöginger steht wieder vor Gericht. Dem ÖVP-Klubchef wird Bestimmung zum Amtsmissbrauch vorgeworfen. Es geht um mutmaßlichen Postenschacher. Das Verfahren endete zunächst mit einer Diversion. Die Empörung war vielerorts groß, nicht nur in der Politik. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) erhob aufgrund einer Weisung der Oberstaatsanwaltschaft Wien Beschwerde, die Diversion wurde gekippt. Der Prozess geht somit weiter. Was erwartet Wöginger vor Gericht? Wie wirkt sich die Causa auf die Regierungsarbeit aus? Wie sehr belastet das die ÖVP und was bedeutet das alles für das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik? Bei Reiner Reitsamer diskutieren "zur SACHE“: Nico Marchetti (Generalsekretär, ÖVP), Nina Tomaselli (Nationalratsabgeordnete, Die Grünen), Robert Kert (Leiter Institut für Wirtschaftsstrafrecht, Wirtschaftsuniversität Wien) und Iris Bonavida (Journalistin "Salzburger Nachrichten“).