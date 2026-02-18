zur SACHE: Vier Jahre Ukraine-Krieg: Frieden in Sicht?Jetzt kostenlos streamen
Der Krieg in der Ukraine geht ins fünfte Jahr - die Angriffe auf beiden Seiten gehen indes weiter. In Genf laufen diese Woche wieder Friedensgespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA. Auf der eben zu Ende gegangenen Münchner Sicherheitskonferenz zeigte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zuversichtlich, dass dieser Krieg "mit Würde" beendet werden könne. Wie wahrscheinlich ist echter Frieden? Wie hoch ist der Preis? Wie steht es um die weitere Unterstützung der Ukraine durch die EU bzw. Österreich? Und wie wahrscheinlich ist ein EU-Beitritt der Ukraine? Darüber diskutierten bei Reiner Reitsamer Anna Stürgkh, EU-Abgeordnete NEOS, Andreas Mölzer, ehem. EU-Abgeordneter FPÖ und Publizist, Gustav Gressel, Militärexperte, Landesverteidigungsakademie Wien, und Simone Brunner, Journalistin "Die Zeit".