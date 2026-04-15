zur SACHE: Wie abhängig sind wir von Trump?Jetzt kostenlos streamen
Zur Sache
Folge vom 15.04.2026: zur SACHE: Wie abhängig sind wir von Trump?
49 Min.Folge vom 15.04.2026
US-Präsident Donald Trump sorgt mit Drohungen und Forderungen gegenüber Europa für Unsicherheit. Zwischen Annäherung und Kritik stellt sich die Frage nach Abhängigkeit in Wirtschaft, Militär und Politik. Darüber diskutieren bei Wolfgang Geier, Martin Weiss (ehem. österr. Botschafter in den USA und Israel), Monika Rosen (Börsenexpertin und Vizepräsidentin Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft), Elisabeth Hoffberger-Pippan (Expertin für Sicherheitspolitik) und Hanno Settele (ehem. USA-Korrespondent)
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