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Zur Sache

zur SACHE: Teurer Sprit: In den Urlaub - aber wie?

ORF IIIFolge vom 29.04.2026
zur SACHE: Teurer Sprit: In den Urlaub - aber wie?

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Zur Sache

Folge vom 29.04.2026: zur SACHE: Teurer Sprit: In den Urlaub - aber wie?

45 Min.Folge vom 29.04.2026

Seit Wochen machen Autofahrerinnen und Autofahrern die hohen Spritpreise zu schaffen und dominieren Alltag und Schlagzeilen. Jetzt, wo die Tage wärmer werden und der wohlverdiente Sommerurlaub ansteht, drohen Kerosinknappheit und hohe Kerosinpreise als Folgen des Kriegs im Nahen Osten. Wie geht es weiter mit den Spritpreisen? Wie wirkt sich das Doppelbudget auf Energiewende und Energiepreise aus? Wie wahrscheinlich sind Flugausfälle und verteuerte Flugtickets? Was kann Österreichs Politik dem entgegenhalten? Und was bedeutet das für den Sommerurlaub? Darüber diskutierten bei Reiner Reitsamer: Elisabeth Zehetner (Staatssekretärin für Energie und Tourismus, ÖVP), Leonore Gewessler (Klubobfrau, Die Grünen), Peter Malanik (Geschäftsführer Dachverband Luftfahrt), und Hanno Lorenz (Agenda Austria).

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