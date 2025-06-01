Zurück zur Natur: StrudengauJetzt kostenlos streamen
Zurück zur Natur
Folge 49: Zurück zur Natur: Strudengau
26 Min.Folge vom 01.06.2025
Ein malerisches Grenzgebiet zwischen Ober- und Niederösterreich bildet der Strudengau nördlich der Donau. Hier leben und arbeiten Natur verbundene Menschen: Die Neo-Landwirte Martina und Rudolf Kutschera tauschten ihre Schreibtische gegen ihren Lebenstraum und führen heute einen modernen Ziegenhof. Oliver Schörgi ist eigentlich Architekt, hat aber die traditionsreiche Konditorei seines Vaters übernommen und holt nun seine Lehrzeit nach. Inspiriert von der Natur zeigt Daniela Pammer Maggie heute ein teilweise schon in Vergessenheit geratenes Handwerk: Den Modeldruck auf Leinen. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion
