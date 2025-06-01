Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zurück zur Natur: Strudengau

ORF2Staffel 1Folge 49vom 01.06.2025
26 Min.Folge vom 01.06.2025

Ein malerisches Grenzgebiet zwischen Ober- und Niederösterreich bildet der Strudengau nördlich der Donau. Hier leben und arbeiten Natur verbundene Menschen: Die Neo-Landwirte Martina und Rudolf Kutschera tauschten ihre Schreibtische gegen ihren Lebenstraum und führen heute einen modernen Ziegenhof. Oliver Schörgi ist eigentlich Architekt, hat aber die traditionsreiche Konditorei seines Vaters übernommen und holt nun seine Lehrzeit nach. Inspiriert von der Natur zeigt Daniela Pammer Maggie heute ein teilweise schon in Vergessenheit geratenes Handwerk: Den Modeldruck auf Leinen. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion

