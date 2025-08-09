Zurück zur Natur: Die Kraft der Kräuter und HeilpflanzenJetzt kostenlos streamen
Zurück zur Natur
Folge 58: Zurück zur Natur: Die Kraft der Kräuter und Heilpflanzen
46 Min.Folge vom 09.08.2025
Kräuter wachsen fast überall bei uns. Ihre Kraft wird in ganz Österreich genutzt - ob als Nahrung, für Kosmetik oder als Heilmittel. Auf die Heilkraft der Natur setzt Kräuterexpertin Annette Wallner aus Kärnten. Ihre große Leidenschaft ist das Räuchern. Den Lechtaler Kräutern hat sich Heilpflanzenexperte Jo Wildanger verschrieben. Wenn er gerade nichts ausgräbt, gräbt er was ein. Und Maggie besucht heute Naturkosmetikerin Traudi Kanzian, die ganz auf die Kräfte der Pflanzen der Region setzt. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion
