Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zurück zur Natur

Zurück zur Natur: Die Kraft der Kräuter und Heilpflanzen

ORF2Staffel 1Folge 58vom 09.08.2025
Zurück zur Natur: Die Kraft der Kräuter und Heilpflanzen

Zurück zur Natur: Die Kraft der Kräuter und HeilpflanzenJetzt kostenlos streamen

Zurück zur Natur

Folge 58: Zurück zur Natur: Die Kraft der Kräuter und Heilpflanzen

46 Min.Folge vom 09.08.2025

Kräuter wachsen fast überall bei uns. Ihre Kraft wird in ganz Österreich genutzt - ob als Nahrung, für Kosmetik oder als Heilmittel. Auf die Heilkraft der Natur setzt Kräuterexpertin Annette Wallner aus Kärnten. Ihre große Leidenschaft ist das Räuchern. Den Lechtaler Kräutern hat sich Heilpflanzenexperte Jo Wildanger verschrieben. Wenn er gerade nichts ausgräbt, gräbt er was ein. Und Maggie besucht heute Naturkosmetikerin Traudi Kanzian, die ganz auf die Kräfte der Pflanzen der Region setzt. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Zurück zur Natur
ORF2
Zurück zur Natur

Zurück zur Natur

Alle 1 Staffeln und Folgen