Folge 59: Zurück zur Natur: Leben am Berg
45 Min.Folge vom 17.08.2025
Vierzig Prozent der Fläche Österreichs liegt über 1000 Meter Seehöhe. "Zurück zur Natur" besucht Menschen, die hier oben leben, wie zum Beispiel Hüttenwirtin Karin Jenkins oder Ziegenzüchter Johann Wallner im Raurisertal, der die Tauernschecken vor dem Aussterben bewahrt. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion
