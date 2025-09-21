Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Tiroler Schmirntal, eingebettet zwischen den Tuxer und Zillertaler Alpen, gilt als verborgenes Juwel der Region. Hoch darüber thront der mächtige Olperer, einer der eindrucksvollsten Gipfel weit und breit. In dieser idyllischen Berglandschaft pflegt Bäuerin Rosa Auer ein altes Handwerk: Aus Stoffresten fertigt sie liebevoll „Huder Patschen“ – und der Klebstoff dafür stammt ganz einfach aus der eigenen Küche. Dorfwirtin Kati Früh serviert ein deftiges Herren-Gröstl, ein Gericht, das Erinnerungen an ihre Kindheit weckt. Und Maggie Entenfellner entdeckt gemeinsam mit Hany Plattner-Dvorak das süße Potenzial der bitteren Vogelbeere in Form feiner Pralinen. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion

