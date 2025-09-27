Zurück zur Natur: Schlögener SchlingeJetzt kostenlos streamen
Die Gegend rund um die Schlögener Schlinge: Ein grünes Natur-Juwel im oberösterreichischen Mühlviertel. Kräuterpädagoge Norbert Gruber bewahrt ein fast vergessenes Handwerk: Aus Gräsern und Kräutern bindet er duftende Körbe. Wildbiologin Barbara Laher setzt sich für bedrohte Tiere ein, im Moment ist sie mit lebhaften jungen Polarfüchsen beschäftigt. Und Küchenchefin Corina Pöchtrager bringt die Natur des Mühlviertels auf den Teller. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion
