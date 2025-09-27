Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zurück zur Natur

Zurück zur Natur: Schlögener Schlinge

ORF2Staffel 1Folge 64vom 27.09.2025
Zurück zur Natur: Schlögener Schlinge

Zurück zur Natur

Folge 64: Zurück zur Natur: Schlögener Schlinge

25 Min.Folge vom 27.09.2025

Die Gegend rund um die Schlögener Schlinge: Ein grünes Natur-Juwel im oberösterreichischen Mühlviertel. Kräuterpädagoge Norbert Gruber bewahrt ein fast vergessenes Handwerk: Aus Gräsern und Kräutern bindet er duftende Körbe. Wildbiologin Barbara Laher setzt sich für bedrohte Tiere ein, im Moment ist sie mit lebhaften jungen Polarfüchsen beschäftigt. Und Küchenchefin Corina Pöchtrager bringt die Natur des Mühlviertels auf den Teller. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion

