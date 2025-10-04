Zurück zur Natur: BisambergJetzt kostenlos streamen
Zurück zur Natur
Folge 65: Zurück zur Natur: Bisamberg
26 Min.Folge vom 04.10.2025
Der Bisamberg am Nordrand der Bundeshauptstadt verbindet Wien mit Niederösterreich. Dieses Natur- und Landschaftsschutzgebiet beherbergt eine vielfältige Flora und Fauna. Im Gemeinschaftsgarten Wilde Rauke stellt Gründer Pete Belcher gemeinsam mit Maggie Entenfellner ein Kimchi her. Holzbildhauer Andreas Mathes verwendet statt Schnitzeisen und Meißel Kettensäge und Winkelschleifer. Und die kräuteraffine Winzerin Vera Viskovsky verkocht die wilde Pastinake von der Blüte bis zur Wurzel. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion
