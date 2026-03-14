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Zwei Engel auf Streife

Zwei Engel auf Streife

ORF2Staffel 1Folge 1vom 14.03.2026
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Zwei Engel auf Streife

Folge 1: Zwei Engel auf Streife

91 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 12

Der grundanständige Polizist Tobias Wagner (Manuel Witting) kommt mit seinem korrupten Partner Lutz Koslowski (Udo Kroschwald) überhaupt nicht zurecht, wird ihn aber einfach nicht los. Als Lutz eines Tages ermordet wird, beginnt ihre ungewöhnliche Zusammenarbeit erst richtig: Lutz erhält im Himmel eine zweite Chance, seine Fehler wiedergutzumachen, und kehrt als Tobias’ Schutzengel zurück. Nur Tobias kann ihn sehen und hören. Gemeinsam lösen die beiden fortan ihre Fälle, während Tobias sich ausgerechnet in Lutz’ Tochter Laura (Simone Hanselmann) verliebt.

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