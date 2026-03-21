Zwei Engel auf Streife (1/4): König vom KiezJetzt kostenlos streamen
Zwei Engel auf Streife
Folge 2: Zwei Engel auf Streife (1/4): König vom Kiez
Mit Dienstantritt von Hauptkommissarin Finke weht auf Tobias' Revier ein neuer Wind. Die engagierte Beamtin will auf der heruntergekommenen Polizeistation aufräumen. Ihr erstes Opfer ist Tobias: Durch unglückselige Umstände gerät er in Verdacht, die Geschäfte des Schutzgelderpressers Dragan übernommen zu haben. Tobias wird vom Dienst freigestellt. Doch so leicht lässt er nicht unterkriegen. Gemeinsam mit Lutz macht er sich auf die Suche nach den wahren Schuldigen und lässt dabei kein Fettnäpfchen aus. Besetzung: Manuel Witting (Tobias Wagner) Udo Kroschwald (Lutz Koslowski) Adele Neuhauser (Hauptkommissarin Barbara Finke) Simone Hanselmann (Laura) Christoph Hagen Dittmann (Müller) Mürtüz Yolcu (Süleyman) Aleksandar Jovanovic (Dragan Mijatovic) Richard Kropf (Milan Mijatovic) Regie: Michael Karen Bildquelle: ORF/RTL
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