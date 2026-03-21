Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zwei Engel auf Streife

Zwei Engel auf Streife (1/4): König vom Kiez

ORF2Staffel 1Folge 2vom 21.03.2026
Zwei Engel auf Streife (1/4): König vom Kiez

Zwei Engel auf Streife (1/4): König vom KiezJetzt kostenlos streamen

Zwei Engel auf Streife

Folge 2: Zwei Engel auf Streife (1/4): König vom Kiez

45 Min.Folge vom 21.03.2026

Mit Dienstantritt von Hauptkommissarin Finke weht auf Tobias' Revier ein neuer Wind. Die engagierte Beamtin will auf der heruntergekommenen Polizeistation aufräumen. Ihr erstes Opfer ist Tobias: Durch unglückselige Umstände gerät er in Verdacht, die Geschäfte des Schutzgelderpressers Dragan übernommen zu haben. Tobias wird vom Dienst freigestellt. Doch so leicht lässt er nicht unterkriegen. Gemeinsam mit Lutz macht er sich auf die Suche nach den wahren Schuldigen und lässt dabei kein Fettnäpfchen aus. Besetzung: Manuel Witting (Tobias Wagner) Udo Kroschwald (Lutz Koslowski) Adele Neuhauser (Hauptkommissarin Barbara Finke) Simone Hanselmann (Laura) Christoph Hagen Dittmann (Müller) Mürtüz Yolcu (Süleyman) Aleksandar Jovanovic (Dragan Mijatovic) Richard Kropf (Milan Mijatovic) Regie: Michael Karen Bildquelle: ORF/RTL

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Zwei Engel auf Streife
ORF2
Zwei Engel auf Streife

Zwei Engel auf Streife

Alle 1 Staffeln und Folgen