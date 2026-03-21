Zwei Engel auf Streife (2/4): Tobias JuniorJetzt kostenlos streamen
Zwei Engel auf Streife
Folge 3: Zwei Engel auf Streife (2/4): Tobias Junior
Die hochschwangere Newa versucht unbedingt an Fotos zu kommen, die sie in diskreditierender Pose zeigen. Im Austausch für ihr Baby will ihr der Kinderhändler Blanks die Fotos aushändigen. Unfreiwillig wird Tobias in die Affäre hineingezogen, als er Newa hilft, ihr Kind gesund zur Welt zu bringen. Um ihr Baby zu schützen, versteckt Newa den neugeborenen Buben heimlich in Tobias Wohnung. Sie ahnt nicht, dass Blanks Schläger den jungen Polizisten längst ausgekundschaftet haben. Besetzung: Manuel Witting (Tobias Wagner) Udo Kroschwald (Lutz Koslowski) Adele Neuhauser (Hauptkommissarin Barbara Finke) Simone Hanselmann (Laura) Christoph Hagen Dittmann (Müller) Lilly Marie Tschörtner (Newa) Regie: Stijn Coninx Bildquelle: ORF/RTL
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