Zwei Engel auf Streife (3/4): Wodka auf ExJetzt kostenlos streamen
Zwei Engel auf Streife
Folge 4: Zwei Engel auf Streife (3/4): Wodka auf Ex
Tobias bewahrt die junge Russin Tatjana vor dem Tod. Tatjana nötigt ihren Retter zu einem Essen mit ihrer Familie. Dort stellt sie Tobias als ihre große neue Liebe vor. Das LKA nützt diese Situation zu seinen Gunsten aus. Schon seit Längerem versucht man die kriminellen Machenschaften der Mafiafamilie Oblomov aufzudecken. Tobias, als Schwiegersohn in spe, muss als Spitzel herhalten. Besetzung: Manuel Witting (Tobias Wagner) Udo Kroschwald (Lutz Koslowski) Adele Neuhauser (Hauptkommissarin Barbara Finke) Simone Hanselmann (Laura) Christoph Hagen Dittmann (Müller) Natalia Avelon (Tatjana) Gennady Vengerov (Maxim Oblomov) Tim Dominick Lee (Viktor) Regie: Stijn Coninx Bildquelle: ORF/RTL
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick