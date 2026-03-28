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Zwei Engel auf Streife

Zwei Engel auf Streife (3/4): Wodka auf Ex

ORF2Staffel 1Folge 4vom 28.03.2026
Zwei Engel auf Streife (3/4): Wodka auf Ex

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Zwei Engel auf Streife

Folge 4: Zwei Engel auf Streife (3/4): Wodka auf Ex

46 Min.Folge vom 28.03.2026

Tobias bewahrt die junge Russin Tatjana vor dem Tod. Tatjana nötigt ihren Retter zu einem Essen mit ihrer Familie. Dort stellt sie Tobias als ihre große neue Liebe vor. Das LKA nützt diese Situation zu seinen Gunsten aus. Schon seit Längerem versucht man die kriminellen Machenschaften der Mafiafamilie Oblomov aufzudecken. Tobias, als Schwiegersohn in spe, muss als Spitzel herhalten. Besetzung: Manuel Witting (Tobias Wagner) Udo Kroschwald (Lutz Koslowski) Adele Neuhauser (Hauptkommissarin Barbara Finke) Simone Hanselmann (Laura) Christoph Hagen Dittmann (Müller) Natalia Avelon (Tatjana) Gennady Vengerov (Maxim Oblomov) Tim Dominick Lee (Viktor) Regie: Stijn Coninx Bildquelle: ORF/RTL

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