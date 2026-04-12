Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Neustart unter Palmen: Zwei Familien, ein riskanter Traum!

Kabel EinsStaffel 4Folge 1vom 12.04.2026
Neustart unter Palmen: Zwei Familien, ein riskanter Traum!

Neustart unter Palmen: Zwei Familien, ein riskanter Traum!Jetzt kostenlos streamen

Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Folge 1: Neustart unter Palmen: Zwei Familien, ein riskanter Traum!

46 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12

Schlagersängerin Krümel und ihr Mann Dani wollen auf Mallorca ihren nächsten großen Traum verwirklichen: ein Restaurant mit eigenem Club. Doch Behördengänge, fehlende Genehmigungen und hohe Investitionen stellen das Ehepaar auf die Probe. Alessya aus Nordrhein-Westfalen wagt gemeinsam mit ihrer Familie einen Neuanfang in Spanien. Ob ihr Plan vom eigenen Schönheitssalon auf der iberischen Halbinsel aufgehen wird?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Kabel Eins
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Alle 4 Staffeln und Folgen