Dragon Ball Super: Super Hero
96 Min.Ab 12
96 Min.Ab 12
Dragon Ball Super: Super Hero
Magenta, der Sohn des ehemaligen Anführers der Red-Ribbon-Armee, kehrt zurück, um Rache an Son Goku und seinen Freunden zu nehmen. Er manipuliert Dr. Hedo, damit dieser ihm hilft, zwei neue Cyborgs zu erschaffen. Eines der Wesen wird losgeschickt, um Piccolo auszulöschen. Als dieser die Attacke überlebt, folgt er Gamma 2 zurück zur Basis des Feindes, um Informationen über deren Pläne einzuholen ...
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN