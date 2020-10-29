Wir behalten uns vor, diese Datenschutzhinweise regelmäßig zu aktualisieren. Sollten wesentliche Änderungen bei der Datenverarbeitungen vorliegen, werden wir Sie darüber per E-Mail informieren.
Die nachfolgenden Datenschutzhinweise gelten für die Website joyn.at / die Smartphone-Applikation „JOYN“/ die SmartTV-Applikation „JOYN“ („Online-Angebot“).
Wir nehmen am “IAB Europe Transparency & Consent Framework” teil und halten uns an dessen Spezifikationen und Richtlinien. Wir ermöglichen Ihnen die Verwaltung Ihrer Einwilligungen und Widersprüche in unserer Consent Management Plattform mit der Identifikationsnummer 318 (“CMP”). Diese können Sie auf der website joyn.at unter „Datenschutz Einstellungen“ aufrufen. In der App finden Sie die „Consent Management Platform“ unter den Account Einstellungen im Menü „Rechtliches“ unter „Tracking Einstellungen“ bzw. „Datenschutzeinstellungen“.
Wer sind wir? (Verantwortlicher)
Verantwortlicher im datenschutzrechtlichen Sinn ist ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH und deren Tochtergesellschaften, Media Quarter Marx 3.3, Maria Jacobi Gasse 1, 1030 Wien, Österreich, nachfolgend “wir” bzw. “uns”.
Ausnahmen werden in diesen Datenschutzhinweisen erläutert.
Wofür verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten und auf welcher Rechtsgrundlage?
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Wenn wir personenbezogene Daten verarbeiten bedeutet dies, dass wir diese z. B. erheben, speichern, verwenden, an andere übermitteln oder löschen.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu nachfolgenden Zwecken und auf Basis der genannten Rechtsgrundlagen. Für den Fall, dass die Datenverarbeitung auf der Rechtsgrundlage Berechtigtes Interesse beruht, erläutern wir Ihnen auch unser berechtigtes Interesse, das wir mit der Verarbeitung verfolgen.
Allgemeine Zwecke der Verarbeitung:
1. Bereitstellung dieses Online-Angebots. Dies beinhaltet insbesondere:
- Ermöglichung der Nutzung des Online-Angebots
- Ermöglichung der Nutzung des Login-Bereichs des Online-Angebots für registrierte Nutzer:innen zur Nutzung unseres VoD-Dienstes, LiveTV, Weiterschauen-Funktion, persönliche Merkliste, Votings, Kommentarfunktion und Altersverifikation
- Personalisierung des Angebots unter Berücksichtigung ihrer individuellen Nutzungsgewohnheiten und den daraus von uns abgeleiteten Interessengebieten:
Ihre Interessen leiten wir dabei aus den bei der Nutzung der Joyn-Dienste anfallenden Seitenzugriffsdaten, App-Zugriffsdaten, Wiedergabedaten und allgemeinen soziodemographischen Angaben (z. B. Altersgruppe, Geschlecht, Region) sowie ggf. freiwilligen Angaben ab, die uns beispielsweise Hinweise auf Ihre Lieblingssendungen und Interessensgebiete (z. B. Videos zu Reisethemen) geben.
Freiwillige Angaben über Interessen zu Inhalten werden verarbeitet, um dem User personalisierte Empfehlungen zu senden. Wenn Ihre Einstellungen zur Nutzungsanalyse die Auswertung Ihrer Nutzungsgewohnheiten auch auf Angeboten von Dritten, die an den von Joyn genutzten Werbenetzwerken teilnehmen, erlauben, werden auch diese für die Personalisierung berücksichtigt. So können wir Ihnen über die von Ihnen aktivierten oder genutzten Joyn-Dienste (z. B. Joyn Apps, Website, Push-Mitteilungen) auch Informationen und Angebote (z. B. Videoempfehlungen) präsentieren, die bei vergleichbaren Usern mit ähnlichen Merkmalen (z. B. gleiches Geschlecht und ähnliche Wishlist-Inhalte) und ähnlichen Surfgewohnheiten besonders beliebt sind und daher auch Ihnen gefallen könnten.
- Altersverifikation:
Zur Einhaltung der jugendschutzrechtlichen Anforderungen verwenden wir gegebenenfalls auch Verfahren zur Altersverifikation, um Ihr Alter zu überprüfen und Inhalte mit Altersbeschränkung freigeben zu können.
Standardmäßig erfolgt die Altersverifikation mithilfe Ihrer uns mitgeteilten Ausweisnummer Ihres österreichischen Personalausweises oder Ihres EU-Reisepasses (bestehend aus Seriennummer, Geburtsdatum, letzter Tag der Gültigkeitsdauer, Ländercode, Versionsnummer und Prüfziffern).
Alternativ ermöglichen wir zudem die Altersverifikation mithilfe der Daten aus Ihrer uns geschickten Ausweiskopie (Name, Geburtsdatum, Ablaufdatum). Durch die Verarbeitung dieser Daten können wir Ihr Alter verifizieren und feststellen, ob wir eine Freigabe für Inhalte ab 16 oder 18 Jahren erteilen können.
Soweit wir Ihr Alter mithilfe Ihrer Ausweisnummer überprüfen, speichern wir einen einwegverschlüsselten Hash-Wert Ihrer Nummer, um eine missbräuchliche Mehrfachverwendung zu verhindern. Aus diesem Hash-Wert können wir Ihre Ausweisnummer nicht wiederherstellen. Soweit wir Ihr Alter mithilfe Ihrer Ausweiskopie überprüfen, speichern wir diese zu Nachweiszwecken für sechs Monate. Darüber hinaus speichern wir bei beiden Verfahren einen PIN, mit dem Sie die Inhalte mit Altersbeschränkung aufrufen können.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO zur Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung nach § 39 AMD-G sowie die vertragliche Erforderlichkeit gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Prüfung Ihres Alters bei der Verwendung der Joyn-Dienste zur Erfüllung der vertraglichen Anforderungen aus den Nutzungsbedingungen.
- Bereitstellung einer Kontaktmöglichkeit und Feedback-Funktion sowie Beantwortung darüber gesendeter Anfragen
Die Joyn App und die Joyn Webplattform enthalten interaktive Feedback-Tools. Mithilfe der Feedback-Tools können Sie uns freiwillig Verbesserungsvorschläge und Fehlermeldungen zukommen lassen. Unsere Feedback-Tools ermöglichen Ihnen dabei auch die Anfertigung und Übermittlung von Bildschirmaufnahmen (z. B. Screenshots) zur Veranschaulichung Ihres Feedbacks. Wenn Sie uns Feedback übermitteln, erheben wir neben Ihren Angaben und ggf. Bildschirmaufnahmen auch die bei der Nutzung der Feedback-Funktionen anfallenden Seitenzugriffsdaten bzw. App-Zugriffsdaten. Wir nutzen diese Feedback-Daten zur Bearbeitung Ihres Feedbacks bzw. zur Fehlerbeseitigung.
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung Ihrer Feedback-Daten sind Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO sowie Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht dabei in der Optimierung und Fehlerfreiheit der Joyn-Dienste auf Grundlage von Nutzer-Feedback. Die bei uns eingehenden Feedbacks sowie ggf. unsere Rückmeldungen speichern wir im Sinne der Effizienz in der Ermittlung der Fehlerquelle und Fehlerbehebung bis maximal 3 Monate. Danach werden Ihre Feedback-Daten gelöscht oder anonymisiert.
Ermöglichung von Mobile-Vertragsabschlüssen, einschließlich Abrechnung und Bonitätsprüfungen im Vorfeld. Zur Abrechnung kann auch der Verkauf von Forderungen zählen.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Vertragserfüllung, da andernfalls der Joyn-Dienst nicht angeboten werden kann
2. Interaktive Funktionen.
Einige Joyn-Dienste bieten interaktive Funktionen, wie z.B. Online-Votings, Live-Kommentarfunktion und andere Aktionen (“Interaktionen”). Sie können die interaktiven Funktionen nutzen, wenn Sie bei Ihrem Joyn-Account angemeldet sind. Bei der Nutzung der interaktiven Funktionen werden
- Benutzername (Nickname),
- E-Mail-Adresse sowie die
- jeweiligen Beiträge und Inhalte, die Sie im Rahmen der interaktiven Funktionen mitgeteilt haben, verarbeitet.
Die Verarbeitung dieser Daten ist erforderlich, um die Interaktionen anbieten und technisch umsetzen zu können. Wenn Sie uns diese Daten nicht zur Verfügung stellen, können Sie die Interaktionen nicht oder nur eingeschränkt nutzen (z.B. können Sie nicht kommentieren oder an Votings, Umfragen oder Gewinnspielen teilnehmen). Wenn Sie eine Interaktion durchführen, werden Ihre Beiträge und Inhalte sowie Ihr Nickname grundsätzlich für die anderen teilnehmenden Personen einsehbar sein.
Im Rahmen der Interaktionen können Gewinnspiele gemäß den jeweiligen Gewinnspielbedingungen durchgeführt werden. Hierzu werden von Ihnen folgende Daten erfasst:
- Benutzername (Nickname)
- E-Mail Adresse
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist jeweils Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, da die Verarbeitung zur Bereitstellung der Funktion erforderlich ist.
Die Daten werden grds. nur so lange gespeichert, wie es zur Erreichung des Zwecks nötig ist. Sofern Sie die Interaktionen nutzen, übermitteln wir Ihre Daten an Seven.One Entertainment Group GmbH, Medienallee 7, 85774 München, Deutschland (“SOEG”). SOEG erhebt und verarbeitet Ihre Daten nur zur Bereitstellung und Personalisierung der interaktiven Funktionen. Die Daten werden grds. nur so lange gespeichert, wie es zur Erreichung des Zwecks nötig ist.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist jeweils Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, da die Verarbeitung zur Bereitstellung der Funktion erforderlich ist.
3. Durchführung von Gewinnspielen (gemäß den jeweiligen Gewinnspielbedingungen) und Interaktionen
Zweck der Verarbeitung: Für die Erhebung von personenbezogenen Daten für interaktive Angebote der Sendergruppe (Gewinnspiele, Umfragen, Quizzes) bedienen wir uns des Dienstleisters Qualifio.
Hierzu werden je nach Angebot insbesondere Stammdaten, Gewinnspielantworten sowie die IP-Adresse erhoben.
Die Rechtsgrundlagen der Verarbeitung: Einwilligung der Websitebesucher, vertragliche Pflichten zur Durchführung des Gewinnspiels.
Speicherdauer: Bei den interaktiven Angeboten wie Umfragen und Quizzes werden die Daten bis zu 2 Wochen nach Beendigung gespeichert. Bei Gewinnspielen bis zum Teilnahmeschluss und dann bis zu Abwicklung der Gewinnübergabe und im Anschluss automatisch gelöscht.
Übermittlungsempfänger. Bei interaktiven Angeboten wie Umfragen und Quizzes werden die Daten nur intern verarbeitet. Bei Gewinnspielen erfolgt die Übermittlung personenbezogener Daten an die Gewinnspielpartner zur Abwicklung des Gewinnspiels.
4. Castings
Zweck der Verarbeitung: Für die Erhebung von personenbezogenen Daten zu Bewerbungszwecken (Casting) im Rahmen der gesamten Sendergruppe bedienen wir uns des Dienstleisters Qualifio.
Hierzu werden Stammdaten sowie Bild-&Videomaterial erfasst und verarbeitet.
Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Einwilligung der Castingbewerber, vor-vertragliche Pflichten zur Prüfung der Möglichkeit an der Teilnahme von Sendungen
Speicherdauer: Für die Dauer des Castingaufrufes und Sichtung der Bewerber bis zur finalen Auswahl der Teilnehmenden.
Übermittlungsempfänger: Das erhobene Material wird an die jeweiligen Produktionsfirmen zu Zwecken der Bewerberauswahl übermittelt und gesichtet.
5. Versand eines E-Mail-Newsletters zu eigenen Angeboten ohne Anmeldung
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses: berechtigtes Interesse (an Direktmarketing, solange diese Direktwerbung gemäß unter Beachtung der datenschutz-, telekommunikations- und wettbewerbsrechtlichen Vorgaben erfolgt)
6. Versand von Push-Benachrichtigungen
Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Einwilligung
7. Bereitstellung eines Logins über 7Pass.
Für die Registrierung und den Zugang zum Joyn-Account ist ein eigenständiges 7Pass-Konto beim zentralen Anmeldeservice 7Pass erforderlich. 7Pass ist ein Angebot der ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH. Es gelten die AGB und Datenschutzbestimmungen von 7Pass (unter www.7pass.de). Bei der Registrierung bei Joyn werden die Zugangsdaten zum (ggf. gleichzeitig abgeschlossenen oder bereits vorhandenen) 7Pass-Konto gespeichert. Eine Verwaltung der bei 7Pass gespeicherten Daten ist über www.7Pass.de möglich. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Vertragserfüllung
8. Ermittlung und ggf. Sperrung von Nutzern:innen, die einen sogenannten Adblocker installiert haben und dadurch Werbung blockieren
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses: berechtigtes Interesse (daran, unsere ganz oder teilweise werbefinanzierten Angeboten nur Nutzern:innen zur Verfügung zu stellen, die Werbung nicht blockieren)
9. Informationssicherheit: Ermittlung von Störungen und Gewährleistung der Systemsicherheit einschließlich Aufdeckung und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffe und Zugriffsversuche auf unsere Web-Server
Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen zur Einhaltung der Datensicherheit sowie berechtigtes Interesse ( an der Beseitigung von Störungen, der Gewährleistung der Systemsicherheit und der Aufdeckung und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffsversuche bzw. Zugriffe
10. Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten und sonstiger rechtlicher Verpflichtungen (z. B. im Zusammenhang mit Betriebsprüfungen).
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant: Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen, insbesondere in Bezug auf die Aufbewahrung bestimmter Informationen und im Zusammenhang mit Betriebsprüfungen; berechtigtes Interesse (an der Schaffung der Voraussetzungen für die Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen)
11. Wahrung und Verteidigung unserer Rechte.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses: berechtigtes Interesse (an der Geltendmachung und Verteidigung unserer Rechte)
12. Veräußerung des gesamten oder eines Teils des Geschäftsbetriebs.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses. berechtigtes Interesse (daran, im Zusammenhang mit einer Veräußerung unseres Geschäftsbetriebs Kundendaten an den Erwerber zu übertragen; in der Regel setzt dies voraus, dass die Kunden:innen einem Vertragsübergang zugestimmt bzw. einer Übertragung nach hinreichender Information nicht widersprochen haben)
13. Bereitstellung von Social Media Seiten und Postings, einschließlich
- Nutzung der Kommentarfunktion
- Bereitstellung einer Kontaktmöglichkeit sowie Beantwortung darüber gesendeter Anfragen
- Webtracking, im vom jeweiligen Social Media Betreiber vorgegebenen Ausmaß
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses: berechtigtes Interesse (an der Unternehmenskommunikation und dem Zuseherservice bzw. bzgl. Webtracking daran, Zielgruppen besser zu verstehen und das eigene Angebot zu optimieren)
14. Bereitstellung der Service-Website „community.joyn.at“
Sie können sich auf unserer Website für unsere Community anmelden. In der Community können Sie z.B. Fragen stellen, die von anderen Community-Mitgliedern oder unseren Mitarbeitern beantwortet werden. Im Anschluss an Ihre Anmeldung senden wir an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse eine E-Mail, in der Sie aufgefordert werden, Ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen. Erst nachdem der in dieser E-Mail enthaltene Bestätigungslink betätigt wurde, können Sie unsere Community nutzen. Wenn Sie diesen Dienst nicht weiter nutzen möchten, können Sie Ihren Account von einem Moderator deaktivieren lassen. In diesen Fällen wird Ihr Nutzername durch ein anderes Pseudonym ersetzt. Eine automatische Löschung Ihrer Beiträge erfolgt dabei nicht.
Wir verwenden und speichern die von Ihnen angegebene E-Mail Adresse dazu, um Sie über verschiedene Joyn Community – Aktivitäten zu informieren. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Ob Sie diese Informationen erhalten möchten, entscheiden Sie selbst. Sie können diese E-Mail – Mitteilungen jederzeit unter der Rubrik „Einstellungen” Ihren Wünschen entsprechend anpassen und damit Ihre Einwilligung widerrufen.
Sofern Sie mit uns (z.B. per E-Mail) Kontakt aufnehmen, verarbeiten und speichern wir die in diesem Zusammenhang angegebenen personenbezogenen Daten wie Name und E-Mail Adresse, um Ihre Anfrage zu bearbeiten. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Sofern Sie sich in der Community registrieren, Beiträge verfassen bzw. kommentieren oder Feedback zu unseren Produkten geben wollen, werden von Ihnen folgenden Daten erfasst:
- Benutzername
- Vorname
- E-Mail Adresse
- Beiträge und Inhalte
- weitere Angaben (sofern getätigt)
Die Bereitstellung der o.g. personenbezogenen Daten ist erforderlich, um die Joyn Community in ihrer Form anbieten zu können. Wenn Sie uns diese Daten nicht zur Verfügung stellen, können Sie die Joyn Community nur eingeschränkt nutzen (z.B. keine Fragen stellen, keine Bilder oder Beiträge hochladen bzw. kommentieren). Wenn Sie einen Beitrag in der Community schreiben, wird dieser Beitrag für alle Mitglieder der Community und für die weitere Öffentlichkeit abrufbar sein.
Die Daten werden grundsätzlich. nur solange gespeichert, wie es zur Erreichung des Zwecks nötig ist. Sofern Sie die Joyn Community nutzen, übermitteln wir personenbezogene Daten an inSided. InSided wird von der Firma inSided B.V., ein Softwareunternehmen mit Sitz in Singel 118a, 1015 AE, Amsterdam, Niederlande, betrieben. InSided erhebt und verarbeitet Ihre Daten nur zur Bereitstellung der öffentlich einsehbaren Community bzw. der Informationen über Community-Aktivitäten, zur Auswertung der Nutzeraktivitäten sowie zur Weiterleitung eventueller Anfragen an uns. Die Daten werden grds. nur so lange gespeichert, wie es zur Erreichung des Zwecks nötig ist. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Weitere Informationen erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von inSided: https://www.insided.com/docs/privacy-policy.
Weitere Informationen und Details zu den essentiellen Cookies entnehmen Sie der Übersicht in den Cookie Hinweisen unter „joyn.at/cookie-hinweise“.
15. Wiedergabe von Inhalten; Digital-Rights-Management
Wenn Sie Inhalte im Rahmen der Joyn-Dienste abrufen, werden die Seitenzugriffsdaten (bei Nutzung des Joyn Webportals) bzw. App-Zugriffsdaten (bei Nutzung der Joyn App) verarbeitet, um die Funktionen der Joyn-Dienste und insbesondere die Inhalte zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie bei Abruf der Inhalte einen Joyn-Accounts verwenden und eingeloggt sind, erfassen wir, welche Inhalte Sie wie genutzt haben, um die weitergehenden Funktionen Ihres Joyn-Accounts zu ermöglichen (z. B. Fortsetzung der Wiedergabe zu einem späteren Zeitpunkt) sowie um die Personalisierungsfunktionen im Rahmen der Joyn-Dienste umzusetzen und Ihnen z. B. Inhalte vorschlagen zu können, die zu Ihren persönlichen Präferenzen passen.
Die Informationen, welche Inhalte Sie wie genutzt haben, werden nachfolgend auch zusammenfassend „Wiedergabedaten“ genannt. Wir verwenden die Wiedergabedaten auch im Zusammenhang mit den Angaben zum ungefähren Ort, von dem aus Sie die Joyn-Dienste nutzen, um die räumlichen Beschränkungen der Nutzungsrechte in Bezug auf die abrufbaren Inhalte und unsere diesbezüglichen Lizenzverträge mit den Urhebern der Inhalte umsetzen zu können und um Ihnen bei vorübergehenden Aufenthalten in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union die Nutzung außerhalb des vereinbarten räumlichen Nutzungsbereichs zu ermöglichen. Im Rahmen des Abrufs von Inhalten verwenden wir außerdem Angaben zu Ihrer verfügbaren Internetanbindung (z. B. Anbieter, verfügbare Bandbreite), um die optimale Bildqualität bzw. Auflösung für die Wiedergabe bestimmen zu können und möglichst eine unterbrechungsfreie Wiedergabe gewährleisten zu können.
Polyfill:
- Erhobene Daten:
- Angaben zum Browser; Verbindungsdaten, wie z. B. Ihre IP-Adresse, die Ihren ungefähren Standort und/oder den Namen Ihres Internetanbieters identifizieren kann; URL der Webseite, die die Anfrage an den Dienst gestellt hat.
· aufbewahrte Informationen:
- verschleierte IP-Adressen, d.h. eine IP-Adresse, bei der die letzten 3 Ziffern entfernt oder maskiert wurden, um sie zu anonymisieren
- die Domain der Webseite, die die Anfrage an den Dienst gestellt hat
- der User-Agent-String für Ihren Browser
- die Menge der Polyfills, die von der Webseite angefordert wurden
- die URL und die HTTP-Methode, die für den Zugriff auf den Dienst verwendet wurden
- Verarbeitungszweck: Produktqualität: Technologie ist technisch notwendig, um die Funktionalität der Plattform zu gewährleisten. Der Dienst dient im Rahmen der Verwendung des JoynPlayers der Kompatibilität mit alten BrowserVersionen, die noch nicht die neueste JavaScriptSprache einsetzen können.
- Zugriff durch weitere Datenempfänger: Nein
Sentry:
- Erhobene Daten: Sentry selbst erfasst für die Aufbereitung der Daten zur Crash-Analyse folgende Informationen:
- Gerätemodell
- Gerätefamilie
- App version
- Umgebung (Produktion, Test)
- Art des Fehlers (Crash, Fehler)
- Store (Google, Amazon, Huawei)
- Mechanismus des Fehler erkennens
- Android Version
- Information ob Gerät gerooted wurde
- Stacktrace (Fehlerprotokoll zur Analyse des Ursprungs)
- Breadcrumbs (Lebenszyklushistorie, Monitoringdaten zur Reproduktion des Verhaltens)
- Startzeitpunkt
- Übersicht über die gewährten/nicht gewährten Rechte auf dem Gerät (ACCESS_NETWORK_STATE, ACCESS_WIFI_STATE, AD_ID, BILLING, BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, FOREGROUND_SERVICE, INTERNET, POST_NOTIFICATIONS, READ_EXTERNAL_STORAGE, READ_MEDIA_AUDIO, READ_MEDIA_IMAGES, READ_MEDIA_VIDEO, READ_PHONE_STATE, RECEIVE, RECEIVE_BOOT_COMPLETED, SCHEDULE_EXACT_ALARMd, WAKE_LOCK)
- Batteriestatus
- Bootzeitpunkt
- Hersteller des Geräts
- Information ob Gerät im Lademodus
- Freier Speicherplatz
- Speicherkapazität
- Online/Offlinestatus
- Orientierung (Portrait/Landscape)
- Bildschirm Density
- Bildschirm Dimensionen (Höhe, Breite)
- Chipsatz
- Batterietemperatur
- Verbindungstyp
- Eingestellte Sprache
- Eingestellte Locale
- Zeitzone
- Kernel
- SDK version von Sentry
- Verarbeitungszweck: Produktqualität: Technologie ist technisch notwendig, um die Funktionalität der Plattform zu gewährleisten. Der Dienst dient im Rahmen der Verwendung des JoynPlayers der Erkennung von technischen Fehlern und Verbindungsfehlern, insbesondere bei neuen Releases, der Prüfung der gleichbleibenden Qualität des Joyn-Dienstes sowie dem anonymisierten internen Monitoring, in Bezug auf Fehlerquellen.
- Zugriff durch weitere Datenempfänger: Nein
Vercel:
- Erhobene Daten: Value: Page Example: /blog/[slug] Value: URL Example: /blog/nextjs-10 Value: Network Speed Example: 4g (or slow-2g, 2g, 3g) Value: Browser Example: Chrome 86 (Blink) Value: Device Type Example: Mobile (or Desktop/Tablet) Value: Device OS Example: Android 10 Value: Country (ISO 3166-1 alpha-2) Example: US Value: Web Vital Example: FCP 1.0s Value: Server-Received Event Time Example: 2020-10-29 09:06:30
- Verarbeitungszweck: Produktqualität: Technologie ist technisch notwendig, um die zentralen Funktionen des Produkts zu gewährleisten. Die Implementierung dient der Erfassung der Performance und Fehlerfreiheit des Joyn-Dienstes beim Aufruf der Website
- Zugriff durch weitere Datenempfänger: Nein
Launchdarkly:
- Erhobene Daten: Es wird auf dem Gerät gespeichert welche Funktionalitäten aktiv geschaltet werden sollen. Zur Identifizierung eines Nutzers wird eine anoynme BenutzerID verwendet die von LaunchDarkly generiert wurde. Zur Bestimmung ob eine Funktionalität aktiv/inaktiv ist werden folgende Parameter an LaunchDarkly übermittelt:
- App Version
- Platform (TV oder Mobile Version)
- Gerätetyp (Phone, Tablet, TV)
- Buildnummer der App
- Gerätebezeichnung des Hersteller
- Android Betriebssystem Version
- Land (DE oder AT)
- Anbieter (Google, Huawei, Amazon)
- Verarbeitungszweck: Plattformspezifische Auslieferung: Der Dienst dient der plattformspezifischen und etappenweisen Inhaltsauslieferung im Rahmen des Joyn-Video-Players.
Snowflake:
- Erhobene Daten: Eventbasierte Daten (wie von Segment oder Backend übergeben) diese enthalten:
- Pseudonymisierte Nutzer ID / Anonymous ID
- Device Informationen
- Zeitstempel
- ggf. Metadaten zu Assets, Video Abrufen, besuchten Seiten etc.
- Verarbeitungszweck: Technische Funktionalität: Technologie ist technisch notwendig, um die zentralen Funktionen des Produkts zu gewährleisten. Ohne den Einsatz des Tools wäre es nicht möglich, die im Konto angezeigten Elemente zu personalisieren und vertragliche Vorgaben einzuhalten.
- Zugriff durch weitere Datenempfänger: Nein
Die Wiedergabedaten werden solange gespeichert, wie der Joyn-Accounts besteht und im Anschluss an die Schließung Ihres Joyn-Accounts (z. B. nach einer Kündigung) noch für weitere zwölf Monate aufbewahrt. Angaben zum ungefähren Ort, von dem aus Sie die Joyn-Dienste nutzen, sowie die Angaben zu Ihrer verfügbaren Internetanbindung werden unmittelbar im Anschluss an den Nutzungsvorgang anonymisiert.
Zum Schutz des Urheberrechts digitaler Medien und Dateien verwendet Joyn Digital-Rights-Management-Software (DRM-Software). Diese wird von uns verwendet, um unseren Video-Content vor unbefugtem Zugriff und vor unerlaubter Vervielfältigung zu schützen. Hierzu werden die Inhalte verschlüsselt und können nur angesehen werden, wenn die Berechtigung mittels der Software überprüft wurde.
Daher wird bei jedem Start eines Videos ein verschlüsselter Datensatz an ein System von uns gesendet. Dieser Datensatz enthält Details zu dem verwendeten Gerät des Benutzers (z.B. Versionsnummern, Geräte-ID) und Metadaten zu dem aufgerufenen Video (z.B. eine ID, die das Video eindeutig identifiziert). Joyn leitet diesen verschlüsselten Datensatz zusammen mit den Daten, die zum Entschlüsseln des Videos benötigt werden, an die DRM-Software weiter. Dort werden die Daten verifiziert und ein DRM-Zertifikat an uns gesendet, welches wir an den Nutzer weiterreichen.
Die Wiedergabedaten und die weiteren vorgenannten Informationen werden zur Vorbereitung und Durchführung der Vertragsverhältnisse zwischen Ihnen und Joyn genutzt. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Erhobene Daten (Fairplay, PlayReady, Widevine):
- Hardware Eigenschaften (DolbyAudio, maxResolution)
- Playback Funktionen (Untertitel)
- Geräteinformationen (Hersteller, Model, Platform, OS, OS Version)
- Information zum Inhalt (Content ID)
Verarbeitungszweck Fairplay: Der Dienst ist ein Digitals Rights Management (DRM) System. Es dient dazu unseren Video-Content vor unbefugten Zugriff zu schützen und ist aus lizenzrechtlichen Gründen zwingend vorgeschrieben. Fairplay bezeichnet das Appleeigene System zum Schutz von Inhalten das auf lizenzierte Programme, die im App Store vertrieben werden, angewendet wird, um Apples Standardnutzungsregeln von Apple für lizenzierte Anwendungen, wobei dieses System und diese Regeln von Apple von Zeit zu Zeit geändert werden. Ohne diesen Service funktioniert das Produkt nicht, da Videodaten die zum Videoabruf notwending sind nicht entschlüsselt werden können.
Verarbeitungszweck PlayReady: Der Dienst ist ein Digitals Rights Management (DRM) System. Es dient dazu unseren Video-Content vor unbefugten Zugriff zu schützen und ist aus lizenzrechtlichen Gründen zwingend vorgeschrieben. Ohne diesen Service funktioniert das Produkt nicht, da Videodaten die zum Videoabruf notwending sind nicht entschlüsselt werden können.
Verarbeitungszweck Widevine: Der Dienst ist ein Digitals Rights Management (DRM) System. Es dient dazu unseren Video-Content vor unbefugten Zugriff zu schützen und ist aus lizenzrechtlichen Gründen zwingend vorgeschrieben. Ohne diesen Service funktioniert das Produkt nicht, da Videodaten die zum Videoabruf notwending sind nicht entschlüsselt werden können.
16. Missbrauchsprävention
Wir verwenden im Rahmen der Joyn-Dienste verschiedene Maßnahmen zur Abwehr und Prävention von Betrug und missbräuchlicher Nutzung unserer Angebote. Wir nutzen für diese Zwecke insbesondere die uns zur Verfügung stehenden Informationen, um feststellen zu können, ob es Anhaltspunkte für Versuche gibt kostenpflichtige Inhalte unter Umgehung der vorhandenen Sicherungen abzurufen oder Inhalte entgegen des vereinbarten räumlichen Nutzungsbereichs wiederzugeben, ob sonstige technische Sicherungen umgangen werden oder ob Eingaben und Aktivitäten durch automatisierte Software (sog. Bots) mit dem Ziel vorgenommen werden, missbräuchliche Aktivitäten auszuführen, oder anderweitige Hinweise auf eine betrügerische oder missbräuchliche Nutzung unserer Dienste bestehen.
Wir verwenden hierfür unter Umständen Registrierungsdaten, Seitenzugriffsdaten, App-Zugriffsdaten und Angaben zu Bestellungen oder Wiedergabedaten sowie Angaben zum Ort, von dem aus Sie die Joyn-Dienste nutzen.
Die im Rahmen der Missbrauchsprävention genutzten Daten werden im Zusammenhang mit möglichen verdächtigen Sachverhalten grundsätzlich während der fraglichen Nutzung und bei konkreten Anzeichen missbräuchlicher oder betrügerischer Nutzungen und Aktivitäten bis zum Abschluss der Aufklärung des Sachverhaltes und einer etwaigen Verfolgung gespeichert. Danach werden die Daten automatisch anonymisiert.
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, wonach die Datenverarbeitung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen zulässig ist. Unsere berechtigten Interessen sind die Fehlererkennung und Vermeidung missbräuchlicher oder betrügerischer Nutzungen und Aktivitäten. Die Datenverarbeitung dient auch zur Gewährleistung der vertraglich vereinbarten Qualität, Erreichbarkeit, Sicherheit, Störungsfreiheit und Zuverlässigkeit unserer Dienste gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Weitere Informationen und Details zu den essentiellen Cookies entnehmen Sie der Übersicht in den Cookie Hinweisen unter „joyn.at/cookie-hinweise“.
17. Produktqualität und Beschaffenheit
Zur Sicherung der vereinbarten Produktqualität haben wir Dienste zur Erfassung der Performance und Fehlerfreiheit des Joyn-Dienstes implementiert. Hierbei werden plattform- und funktionsspezifische Dienste eingesetzt. Die Dienste dienen der Erkennung von technischen Fehlern und Verbindungsfehlern, der Prüfung der gleichbleibenden Qualität des Joyn-Dienstes und der Messung der Performance und Fehlerfrequenz etwa in Form von langen Ladezeiten, häufigem/langen Buffern oder Abspielfehlern.
Überdies nutzen wir Dienste, die im Rahmen der Verwendung des Joyn-Players die Kompatibilität mit alten Browser-Versionen gewährleisten, damit der Joyn-Player überall gleich performant und möglichst fehlerfrei bereitgestellt werden kann.
Die Datenverarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, um Fehler bei der Bereitstellung des Joyn-Dienstes festzustellen und Fehlerquellen zu erkennen. Rechtsgrundlage ist darüber hinaus Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, um die vertraglich vereinbarte Qualität und Zuverlässigkeit unserer Dienste zu gewährleisten und so die vereinbarte Beschaffenheit gemäß § 327e Abs. 2 Nr. 1 BGB dauerhaft zu gewährleisten.
Weitere Informationen und Details zu den essentiellen Cookies entnehmen Sie der Übersicht in den Cookie Hinweisen unter „joyn.at/cookie-hinweise“.
Bitte beachten Sie Ihr Widerspruchsrecht bei der Verarbeitung von Daten zum Zwecke des Direktmarketings bzw. aus persönlichen Gründen (siehe Abschnitte Ihr Widerspruchsrecht gegen Direktmarketing und Ihr Widerspruchsrecht aus persönlichen Gründen).
18. Einwilligungsmanagement
18.1. Consent Management Platform. Wir nutzen einen Dienst zum Einwilligungsmanagement (Consent Management Platform, „CMP“). Dies umfasst das Abrufen der notwendigen Dateien zur Bereitstellung des Einwilligungsbanners, die Erhebung der Entscheidung im Einwilligungsbanner, die Speicherung der Entscheidung in der Endeinrichtung sowie die Übermittlung und Dokumentation auf dem Server des Dienstes. Dabei erfolgt auch eine anonymisierte Auswertung, wie viele Nutzer zugestimmt oder abgelehnt haben.
Es werden Logfile-Daten und Einwilligungsdaten mittels JavaScript verarbeitet. Dieses JavaScript ermöglicht es uns, den Nutzer über seine Einwilligung zu bestimmten Cookies und anderen Technologien auf unserer Website zu informieren und diese einzuholen, zu verwalten und zu dokumentieren. Sie können die Ausführung von JavaScript jederzeit durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser dauerhaft unterbinden.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.
Die Einwilligungsdaten werden 6 Jahre aufbewahrt. Die Widerrufsbescheinigung einer zuvor erteilten Einwilligung wird drei Jahre lang aufbewahrt. Die Aufbewahrung basiert zum einen auf unserer Rechenschaftspflicht nach Art. 5 Abs. 2 DSGVO. Dies verpflichtet zur Einhaltung der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der allgemeinen Datenschutz-Grundverordnung.
Weitere Informationen und Details zu den technisch-notwendigen Diensten entnehmen Sie der Übersicht unter dem Zweck “Einwilligungsmanagement” zu eingesetzten Technologien. Die Übersicht finden Sie in Ziffer 2.
18.2. Transparency & Consent Framework. Wir nehmen am IAB Europe Transparency & Consent Framework („TCF“) teil und halten uns an dessen Spezifikationen und Richtlinien. TCF gibt abschließende Kategorien von Verarbeitungszwecken und den damit verbundenen Rechtsgrundlagen vor. Außerdem ermöglicht TCF es, die in der CMP getroffenen Entscheidungen der Nutzer, wie die Einwilligungen, Widerrufe und Widersprüche, unmittelbar an die Anbieter der Technologien in der CMP weiterzuleiten. Hierfür wird der sogenannte TC-String verwendet. Dieser stellt sicher, dass der aktuelle Wunsch der Nutzer von den Anbietern immer beachtet und befolgt wird.
Im Rahmen von TCF können Verarbeitungen mit folgende Verarbeitungszwecken („Purposes“) und Sonderfunktionen („Special Features“) nur mit Einwilligung erfolgen:
- Purpose 1: Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen;
- Purpose 3: Ein personalisiertes Anzeigen-Profil erstellen;
- Purpose 4: Personalisierte Anzeigen auswählen;
- Purpose 5: Ein personalisiertes Inhalts-Profil erstellen;
- Purpose 6: Personalisierte Inhalte auswählen;
- Special Feature 1: Genaue Standortdaten verwenden;
- Special Feature 2: Geräteeigenschaften zur Identifikation aktiv abfragen.
Verarbeitungen mit folgenden Verarbeitungszwecken („Purposes“) und besonderen Verarbeitungszwecken („Special Purposes“) können auch ohne Einwilligung erfolgen:
- Purpose 2: Auswahl einfacher Anzeigen;
- Purpose 7: Anzeigen-Leistung messen;
- Purpose 8: Inhalte-Leistung messen;
- Purpose 9: Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen;
- Purpose 10: Produkte entwickeln und verbessern;
- Purpose 11: Auswahl einfacher Inhalte;
- Special Purpose 1: Sicherheit gewährleisten, Betrug verhindern und Fehler beheben;
- Special Purpose 2: Anzeigen oder Inhalte technisch bereitstellen.
Bei Vorliegen einer gültigen Rechtsgrundlage können Verarbeitungen für folgende Funktionen („Features“) genutzt werden:
- Feature 1: Mit Offline-Datenquellen zusammenführen;
- Feature 2: Verschiedene Geräte verknüpfen;
- Feature 3: Empfangen und Verwenden automatisch gesendeter Geräteeigenschaften für die Identifikation.
Die Adressen der eingesetzten Anbieter der Tools, die konkret verfolgten Zwecke und genutzten Funktionen, die verarbeiteten Daten und die Speicherdauer der auf dem Endgerät gespeicherten Informationen können Nutzer den entsprechenden Unterseiten der CMP entnehmen.
19. Nutzung von GNTM Topshot in der Joyn App
Sie können in der Joyn App GNTM Topshot ohne Anmeldung nutzen.
Wir verarbeiten bei Nutzung von GNTM Topshot gemäß den besonderen Nutzungsbedingungen zusätzlich zu den in 1.2 genannten personenbezogenen Daten lediglich die zur Generierung Ihres GNTM TopShots notwendigen persönlichen Bilddaten des jeweiligen Fotos wie von Ihnen bereit gestellt.
Das von Ihnen jeweils bereit gestellte Foto (Input) wird spätestens nach Bereitstellung des damit KI-generierten GNTM Topshots gelöscht. GNTM Topshots (Output) werden von uns nicht gespeichert.
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, da die Verarbeitung zur Bereitstellung der Funktion erforderlich ist.
Zwecke der Verarbeitung im Zusammenhang mit Cookies, Werbe-Identifiern und ähnlichen Technologien
In dieses Online-Angebot sind Prozesse eingebunden, die auf Cookies und/oder weiteren Werbe-Identifiern basieren. Wir nehmen am “IAB Europe Transparency & Consent Framework” teil und halten uns an dessen Spezifikationen und Richtlinien. Im Folgenden finden Sie Informationen zu den Zwecken, für die wir oder unsere Partner Cookies bzw. Werbe-Identifier und ähnliche Technologien einsetzen. Mehr hierzu erfahren Sie in unserer CMP. Diese können Sie auf der website joyn.at unter „Datenschhutz Einstellungen“ aufrufen. In der App finden Sie die „Consent Management Platform“ unter den Account Einstellungen im Menü „Rechtliches“ unter „Tracking Einstellungen“ bzw. „Datenschutzeinstellungen“.
1. Auswahl einfacher Anzeigen. Anzeigen können Ihnen basierend auf den Inhalten, die Sie ansehen, der Anwendung, die Sie verwenden und Ihrem ungefähren Standort oder Ihrem Gerätetyp eingeblendet werden.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant: berechtigtes Interesse (an der Ausspielung von Anzeigen, die für unsere Nutzer möglichst interessant sind und diesen dementsprechend einen Mehrwert bieten) oder Einwilligung (gemäß der angegebenen Rechtsgrundlagen in unserer CMP
2. Ein personalisiertes Anzeigen-Profil erstellen. Über Sie und Ihre Interessen kann ein Profil erstellt werden, um Ihnen für Sie relevante personalisierte Anzeigen einzublenden.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Einwilligung
3. Personalisierte Anzeigen auswählen. Personalisierte Anzeigen können Ihnen basierend auf einem über Sie erstellten Profil eingeblendet werden.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Einwilligung
4. Ein personalisiertes Inhalts-Profil erstellen. Über Sie und Ihre Interessen kann ein Profil erstellt werden, um Ihnen für Sie relevante personalisierte Inhalte anzuzeigen.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Einwilligung
5. Personalisierte Inhalte auswählen. Personalisierte Inhalte können Ihnen basierend auf einem über Sie erstellten Profil angezeigt werden.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant: Vertragserfüllung
6. Anzeigen-Leistung messen. Die Leistung und Wirksamkeit von Anzeigen, die Sie sehen oder mit denen Sie interagieren, kann gemessen werden.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant: berechtigtes Interesse (an der effizienten Ausspielung und Abrechnung von Anzeigen) oder Einwilligung (gemäß der angegebenen Rechtsgrundlagen in unserer CMP
7. Inhalte-Leistung messen. Die Leistung und Wirksamkeit von Inhalten, die Sie sehen oder mit denen Sie interagieren, kann gemessen werden.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant: berechtigtes Interesse (an der Ausspielung von Inhalten, die für unsere Nutzer:innen möglichst interessant sind und diesen dementsprechend einen Mehrwert bieten) oder Einwilligung (gemäß der angegebenen Rechtsgrundlagen in unserer CMP
8. Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen. Marktforschung kann verwendet werden, um mehr über die Zielgruppen zu erfahren, die Dienste oder Anwendungen verwenden und sich Anzeigen ansehen.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant: berechtigtes Interesse (daran, Zielgruppen besser zu verstehen und das eigene Angebot zu optimieren) oder Einwilligung (gemäß der angegebenen Rechtsgrundlagen in unserer CMP
9. Produkte entwickeln und verbessern. Ihre Daten können verwendet werden, um bestehende Systeme und Software zu verbessern und neue Produkte zu entwickeln.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant: berechtigtes Interesse (an der Entwicklung und Verbesserung unseres Angebots)
10. Sicherheit gewährleisten, Betrug verhindern und Fehler beheben. Ihre Daten können verwendet werden, um betrügerische Aktivitäten zu identifizieren und zu verhindern, und um sicherzustellen, dass Systeme und Prozesse ordnungsgemäß und sicher funktionieren.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant: berechtigtes Interesse (an der Gewährleistung von Sicherheit, Verhinderung von Betrug und Beseitigung von Fehlern)
11. Anzeigen oder Inhalte technisch bereitstellen. Ihr Gerät kann Informationen empfangen und senden die notwendig sind, damit Sie Inhalte und Anzeigen sehen und nutzen können.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant: Vertragserfüllung (Bereitstellung von Inhalten) bzw. berechtigtes Interesse (an der Bereitstellung von Anzeigen)
12. Personalisierte Inhalte auswählen Zusammenführen mit Offline-Datenquellen. Daten aus Offline-Datenquellen können mit Daten aus Ihren Online-Aktivitäten zusammengeführt werden, um sie für einen oder mehrere Verarbeitungszwecke bzw. besondere Verarbeitungszwecke nutzen zu können.\n* Daten aus Ihren Online-Aktivitäten können mit Offline-Daten zusammengeführt werden, um sie für einen oder mehrere Verarbeitungszwecke oder besondere Verarbeitungszwecke ergänzend zu nutzen.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant: Einwilligung
13. Verschiedene Geräte verknüpfen. Zur Nutzung für einen oder mehrere Verarbeitungszwecke kann ermittelt werden, ob unterschiedliche Geräte zu Ihnen oder Ihrem Haushalt gehören.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Einwilligung
14. Empfangen und Verwenden automatisch gesendeter Geräteeigenschaften für die Identifikation. Ihr Gerät kann aufgrund von Informationen, die es automatisch sendet, wie z.B. IP-Adresse oder Browsertyp von anderen Geräten unterschieden werden.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Einwilligung
15. Genaue Standortdaten verwenden. Ihre genauen Standortdaten können für einen oder mehrere Verarbeitungszwecke genutzt werden. Das bedeutet, dass Ihr Standort bis auf wenige Meter präzise bestimmt werden kann.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Einwilligung
16. Geräteeigenschaften zur Identifikation aktiv abfragen. Ihr Gerät kann über eine Abfrage seiner spezifischen Merkmale erkannt werden.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Einwilligung
Hinweis zur Datenverarbeitung durch App-Store-Betreiber
Bevor Sie diese App installieren können, müssen Sie ggf. mit einem App-Store-Betreiber (z. B. Google, Apple) eine Nutzungsvereinbarung über den Zugang zu dessen Portal (z. B. Google Play, App Store) abschließen. Der App-Store-Betreiber erhebt und verarbeitet im Zusammenhang mit der Nutzung des App-Store Daten wie Nutzername, E-Mail-Adresse und individuelle Gerätekennziffer als Verantwortlicher. Wir sind nicht Partei der Nutzungsvereinbarung mit dem App-Store-Betreiber und haben keinen Einfluss auf dessen Datenverarbeitung. Es gilt insoweit die Datenschutzerklärung des jeweiligen App-Store-Betreibers.
Wer bekommt Ihre personenbezogenen Daten und warum?
Weitergabe von Daten an Dritte
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns grundsätzlich nur dann an Dritte gegeben, soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist, wir oder der Dritte ein berechtigtes Interesse an der Weitergabe haben, Ihre Einwilligung hierfür vorliegt oder dies zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist.
Wir können personenbezogene Daten gegenüber einem Dritten insbesondere dann offenlegen
· wenn wir hierzu aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder durch vollstreckbare behördliche oder gerichtliche Anordnung im Einzelfall verpflichtet sein sollten;
· im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten (gegenüber Gerichten oder unseren Anwälten) oder Betriebsprüfungen (gegenüber Wirtschaftsprüfern);
· im Zusammenhang mit möglichen strafbaren Handlungen an die zuständigen Ermittlungsbehörden;
· im Falle eines Verkaufs des Geschäftsbetriebs (gegenüber dem Erwerber).
Sofern Daten regelmäßig an weitere Dritte übermittelt werden können, wird dies in diesen Datenschutzbestimmungen erläutert. Bei einer Übermittlung auf Basis einer Einwilligung kann die Erläuterung auch bei Einholung der Einwilligung erfolgen.
Weitergabe von Daten an Dienstleister
Wir behalten uns vor, bei der Erhebung bzw. Verarbeitung von Daten Dienstleister einzusetzen. Dienstleister erhalten von uns nur die personenbezogenen Daten, die sie für ihre konkrete Tätigkeit benötigen. So kann z. B. Ihre E-Mail-Adresse an einen Dienstleister weitergeben werden, damit dieser Ihnen einen bestellten Newsletter ausliefern kann. Dienstleister können auch damit beauftragt werden, Serverkapazitäten zur Verfügung zu stellen. Dienstleister werden in der Regel als sogenannte Auftragsverarbeiter eingebunden, die personenbezogene Daten der Nutzer:innen dieses Online-Angebots nur nach unseren Weisungen verarbeiten dürfen.
Soweit Dienstleister in diesen Datenschutzhinweisen nicht bereits namentlich benannt sind, handelt es sich um folgende Kategorien von Dienstleistern:
- IT-Dienstleister (technischer Support): Österreich Deutschland
- IT-Dienstleister (Hosting): Deutschland, Irland
- IT-Dienstleister (Push-Benachrichtigungen und Community): Deutschland, Irland
- Kundensupport (E-Mail, Telefon): Österreich Deutschland
Wann geben wir Daten in Länder, die nicht zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören?
Wir geben personenbezogene Daten auch an Dritte bzw. Auftragsverarbeiter, die ihren Sitz in Nicht-EWR-Ländern haben. In diesem Fall stellen wir vor der Weitergabe sicher, dass beim Empfänger entweder ein angemessenes Datenschutzniveau besteht (z. B. aufgrund einer Angemessenheitsentscheidung der EU Kommission für das jeweilige Land gemäß Art. 45 DSGVO oder die Vereinbarung sogenannter EU Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission mit dem Empfänger gemäß Art. 46 DSGVO) bzw. eine ausdrückliche Einwilligung unserer Nutzer:innen vorliegt.
Für die USA ist die Europäische Kommission zu dem Schluss gekommen, dass dort ein angemessenes Datenschutzniveau besteht, sofern der Datenempfänger am EU-US Data Privacy Framework („DPF“) teilnimmt und eine aktuelle Zertifizierung hierfür besitzt. Soweit die Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten in den USA sitzen und am DPF teilnehmen, verlassen wir uns daher auf diese Angemessenheitsentscheidung (Art. 45 DSGVO).
Überdies wurden insbesondere im Falle des Fehlens eines Angemessenheitsbeschlusses bei allen Diensten außerhalb des EWR oder der EU die EU-Standardvertragsklauseln abgeschlossen und die Dienstleister damit verpflichtet, die europäischen Datenschutzgrundsätze und das hiesige Datenschutzniveau auch im Rahmen der im Drittland stattfindenden Datenverarbeitung zu gewährleisten. Gegebenenfalls holen wir auch im Rahmen des Einwilligungsbanners Ihre ausdrückliche Zustimmung für die Übermittlung in Drittländer ein und informieren Sie in dem Zuge über die damit verbundenen Risiken.
Hierbei handelt es sich um Dritte, bzw. Auftragsverarbeiter in folgenden Ländern: USA
Sie können bei uns eine Übersicht über die Empfänger in Drittstaaten und eine Kopie der konkret vereinbarten Regelungen zur Sicherstellung des angemessenen Datenschutzniveaus erhalten. Bitte nutzen Sie hierfür die Angaben im Abschnitt Kontakt.
Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Wir speichern Ihre Daten solange, wie dies zur Erbringung unseres Online-Angebots und der damit verbundenen Services erforderlich ist bzw. wir ein berechtigtes Interesse an der weiteren Speicherung haben. In allen anderen Fällen löschen wir Ihre personenbezogenen Daten mit Ausnahme solcher Daten, die wir zur Erfüllung gesetzlicher (z. B. steuer- oder handelsrechtlicher) Aufbewahrungsfristen weiter vorhalten müssen (z. B. Rechnungen).
Daten, die einer Aufbewahrungsfrist unterliegen, sperren wir bis zum Ablauf der Frist.
Konkret gelten für die im Rahmen dieses Online-Angebots verarbeiteten personenbezogenen Daten folgende Aufbewahrungsfristen:
Log-Dateien: App Log-Dateien bis zu 3 Monaten, danach anonymisiert. Web Log-Dateien: bis zu 120 Tagen
Registrierungsbezogene Nutzungsdaten: Dauer des Vertragsverhältnisses
Einwilligung in Newsletter-Versand: Dauer des Vertragsverhältnisses, bis auf Widerruf
Gewinnspieldaten: 6 Monate nach Gewinnspielende bzw. entsprechend gesetzlicher Vorgaben
Angaben zur Speicherdauer von Cookies- bzw. Werbe-Identifier und ähnliche Technologien finden Sie auch in den entsprechenden Hinweisen bzw. der CMP.
Sind Sie verpflichtet, uns personenbezogene Daten bereitzustellen?
Grundsätzlich sind Sie nicht dazu verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. Die Nutzung bestimmter Services dieses Online-Angebots kann allerdings die Angabe personenbezogener Daten erfordern, z. B. eine Registrierung oder die Teilnahme an einem Gewinnspiel. Wenn dies der Fall ist, weisen wir Sie darauf hin. Pflichtangaben sind regelmäßig mit einem * gekennzeichnet. Wenn Sie uns die hierfür erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stellen möchten, können Sie die entsprechenden Services leider nicht nutzen.
Seitenzugriffsdaten beim Besuch der Joyn Website
Der Besuch unserer Website www.joyn.at ist weitgehend ohne die gesonderte Angabe personenbezogener Daten möglich. Personenbezogene Daten werden im Rahmen des reinen Seitenbesuchs zunächst nur erhoben, soweit dies aus technischen Gründen erforderlich ist, um die Website anzeigen und betreiben zu können, wenn Sie weitergehende Funktionen von Joyn nutzen, wie z. B. Inhalte im Videoplayer wiedergeben oder einen Joyn-Accounts erstellen. Darüber hinaus werden Daten im Rahmen der Nutzungsdatenanalyse und zur Ausspielung von Werbung verarbeitet.
Die folgenden Seitenzugriffsdaten werden bei jeder Nutzung unserer Website automatisch erfasst:
- Datum und Uhrzeit des Zugriffs
- Name der angeforderten Datei
- Webseite, von der aus die Datei angefordert wurde
- Zugriffsstatus (z. B. Datei übertragen, Datei nicht gefunden)
- der von Ihnen verwendete Webbrowser und das Betriebssystem Ihres Gerätes, ggf. Art, Hersteller und Modell des mobilen Endgerätes
- Angaben zur Bildschirmauflösung
- die IP-Adresse des anfordernden Gerätes
Die Verarbeitung dieser Seitenzugriffsdaten ist erforderlich, um den Besuch der Website zu ermöglichen und um die dauerhafte Funktionsfähigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit unserer Systeme und Inhalte zu gewährleisten. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Die Seitenzugriffsdaten werden zu den zuvor beschriebenen Zwecken zudem zeitweise in internen Logfiles gespeichert, um statistische Angaben über die Nutzung unserer Website zu erstellen, um unsere Website im Hinblick auf die Nutzungsgewohnheiten unserer Besucher weiterzuentwickeln (z. B. wenn der Anteil mobiler Geräte steigt, mit denen die Seiten abgerufen werden) und um unsere Website allgemein administrativ zu pflegen. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, basierend auf unserem berechtigten Interesse an der sachgerechten Optimierung unserer Website.
Die in den Logfiles gespeicherten Informationen lassen keinen unmittelbaren Rückschluss auf Ihre Person zu – insbesondere speichern wir die IP-Adressen lediglich in gekürzter, anonymisierter Form. Die Logfiles werden für 120 Tage gespeichert und anschließend gelöscht
App-Zugriffsdaten die Nutzung der Joyn App
Bei jeder Nutzung eines Online-Angebots werden von Ihrem Endgerät automatisch bestimmte Informationen übermittelt und von uns zur Ermittlung von Störungen und aus Sicherheitsgründen (z. B. zur Aufklärung von Angriffsversuchen) für die Dauer von drei Monaten in internen Logfiles protokolliert und anschließend anonymisiert, sofern in diesn Datenschutzhinweisen keine abweichenden Regelungen enthalten sind. Log-Dateien, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind von der Löschung ausgenommen bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls und können im Einzelfall an Ermittlungsbehörden weitergegeben werden.
In den Log-Dateien werden insbesondere folgende Informationen gespeichert:
- IP-Adresse (Internetprotokoll-Adresse) des Endgeräts, von dem aus auf das Online-Angebot zugegriffen wird;
- Internetadresse der Website, von der aus das Online-Angebot aufgerufen wurde (sog. Herkunfts- oder Referrer-URL);
- Name des Service-Providers, über den der Zugriff auf das Online-Angebot erfolgt;
- Name der abgerufenen Dateien bzw. Informationen;
- Datum und Uhrzeit sowie Dauer des Abrufs;
- übertragene Datenmenge;
- App-Version und Applikations-ID zur Identifizierung Ihrer App-Installation
- Allgemeine Gerätedaten, wie Sprach- und Regionaleinstellungen
- Angaben zum ungefähren Ort von dem aus Sie die JOYN App verwenden
- Betriebssystem und Informationen zum verwendeten Endgerät; und
- http-Status-Code (z. B. “Anfrage erfolgreich” oder “angeforderte Datei nicht gefunden”).
Log-Dateien werden auch zu Analysezwecken genutzt.
Zur Verbesserung der App sendet uns die Joyn App zudem nach einem Absturz (d.h. nachdem die Joyn App wegen eines Programmfehlers unerwartet beendet wurde oder sie nicht mehr auf Ihre Eingaben reagiert hat) Fehlermeldungen. Die Fehlermeldungen enthalten keine personenbezogenen Daten, sondern lediglich die vorgenannten technischen App-Zugriffsdaten sowie Angaben dazu, welche Stelle des Software-Codes der Joyn App den Fehler verursacht hat. Die IP-Adresse Ihres Endgeräts wird dabei nicht übermittelt.
Cookies, Werbe-Identifier und ähnliche Technologien
Informationen zu Cookies, Werbe-Identifiern und ähnlichen Technologien, die in diesem Online-Angebot verwendet werden, finden Sie in unseren diesbezüglichen Hinweisen „Cookie Hinweise“ sowie in unserer Consent Management Plattform (auch "CMP"). Soweit es im Zusammenhang mit auf diesen Technologien basierenden Prozessen zur Verarbeitung personenbezogener Daten kommt, finden Sie dort auch nähere Angaben zu den verfolgten Zwecken. Informationen, wie Sie einer solchen Verarbeitung widersprechen können, finden Sie ebenfalls in den diesbezüglichen Hinweisen.
Share-Funktionen
Ihr mobiles Endgerät bietet Ihnen die Möglichkeit, Inhalte aus der App mit Dritten zu teilen (z. B. per E-Mail, SMS oder über die Share-Funktionalitäten sozialer Netzwerke). Wir haben keinen Einfluss auf die hiermit verbundene Verarbeitung von Daten z. B. durch Anbieter sozialer Netzwerke. Verantwortlich hierfür sind allein die jeweiligen Drittanbieter.
Social Media Seiten
Wir betreiben für unsere TV-Sender, Formate und Unternehmen Social Media Seiten auf den folgenden Diensten:
- X (ehemals Twitter)
- YouTube
- TikTok
Zu unserer Verarbeitung der von Ihnen auf unseren Social Media Seiten zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten wie z. B. Kommentare, Videos, Bilder, Likes, öffentliche Nachrichten etc. sehen sie bitte oben Punkt 2. Ziffer 12. Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor, Inhalte zu löschen, sofern dies erforderlich sein sollte. Dies ist z.B. bei rechtsverletzenden oder rechtswidrigen Posts, Hasskommentaren, anzüglichen Kommentaren (explizit sexuelle Inhalte) oder Anhänge (bspw. Bilder oder Videos) der Fall, die unter anderem gegen Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte oder Strafgesetze verstoßen.
Sofern Sie uns eine Anfrage auf der Social Media Plattform stellen, verweisen wir je nach der erforderlichen Antwort ggf. auch auf andere, sichere Kommunikationswege, die Vertraulichkeit garantieren. Bitte nutzen Sie zur Kontaktaufnahme generell die Angaben im Abschnitt Kontakt
Der Betreiber der Social Media Plattform setzt Webtrackingmethoden ein. Das Webtracking kann dabei auch unabhängig davon erfolgen, ob Sie bei der Social Media Plattform angemeldet oder registriert sind. Leider können wir auf die Webtrackingmethoden der Social Media Plattform leider kaum Einfluss nehmen. Wir können dieses z.B. nicht abschalten. Wir achten aber darauf an Stellen, an denen uns der Anbieter der Social Media Plattform die Möglichkeit gibt, darauf, unsere Social Media Seiten möglichst datenschutzkonform zu gestalten. Im Hinblick auf Statistiken, die uns der Anbieter der Social Media Plattform zur Verfügung stellt, können wir diese nur bedingt beeinflussen und auch nicht abschalten. Wir achten aber darauf, dass uns keine zusätzlichen optionalen Statistiken zur Verfügung gestellt werden.
Bitte seien Sie sich darüber bewusst: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Anbieter der Social Media Plattform Ihre Profil- und Verhaltensdatendaten nutzt, etwa um Ihre Gewohnheiten, persönlichen Beziehungen, Vorlieben usw. auszuwerten. Wir haben insofern keinen Einfluss auf die Verarbeitung Ihrer Daten durch den Anbieter der Social Media Plattform.
Der Plattformbetreiber betreibt die gesamte IT Infrastruktur des Dienstes, hält eigene Datenschutzbestimmungen vor und unterhält ein eigenes Nutzerverhältnis zu Ihnen (sofern Sie ein registrierter User des Social Media Dienstes sind). Zudem ist der Betreiber allein für alle Fragen bzgl. der Daten Ihres Userprofils verantwortlich, auf welches wir als Unternehmen keinen Zugriff haben. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung durch den Anbieter der Social Media Plattform und weiterer Widerspruchsmöglichkeiten finden Sie in der Datenschutzerklärung des Anbieters:
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
X (ehemals Twitter): https://x.com/de/privacy
LinkedIn: https://linkedin.com/legal/privacy-policy
TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/de-DE
Registrierung/Anmeldung über 7Pass
Sie können sich für dieses Online-Angebot mittels Ihres 7Pass Accounts anmelden. Verantwortlich für die Bereitstellung des 7Pass Accounts ist die ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH, Medienallee 4, 85774 Unterföhring, Deutschland (“PSDD”).
7Pass wurde entwickelt, um Nutzern:innen von Online-Angeboten einheitliche Anmeldedaten für verschiedene Mobile-Dienste zur Verfügung zu stellen. Nähere Informationen zu 7Pass finden Sie in den 7Pass FAQ unter www.7pass.de/faq.
Wenn Sie bei der PSDD einen 7Pass Account anlegen möchten, gelten die Nutzungsbedingungen (AGB) für den Anmeldeservice 7Pass sowie die Datenschutzbestimmungen 7Pass. Nach erfolgreicher Registrierung können Sie sich mit Ihrem 7Pass Account dann auch für dieses Online-Angebot anmelden. Die PSDD bestätigt uns Ihre Berechtigung und stellt uns die für die Nutzung unseres Angebots benötigten Daten (z. B. Ihren Name, Ihre Anschrift, Ihre E-Mailadresse und Ihr Geburtsdatum) aus Ihrem 7Pass Profil zur Verfügung. Wenn Sie Daten in Ihrem 7Pass Profil aktualisieren, erhalten auch wir eine entsprechende Aktualisierung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Nutzungsbedingungen (www.7pass.de/nutzungsbedingungen) sowie den Datenschutzbestimmungen (www.7pass.de/datenschutzbestimmungen) für 7Pass.
Sign In Dienste (Anmeldung über Drittanbieter)
Registrierung/Anmeldung über Facebook (Facebook-Login)
- Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich über Ihr Facebook-Konto bei uns zu registrieren bzw. anzumelden. Wenn Sie hiervon Gebrauch machen, erhalten wir die für die Registrierung bzw. Anmeldung benötigten Daten von Facebook (z. B. E-Mail-Adresse, Name).
- Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang der von Facebook mittels des Facebook-Login erhobenen Daten. Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung unseres Online-Angebots Daten über Sie erhebt und für eigene Zwecke nutzt, sollten Sie den Facebook-Login nicht verwenden.
- Weitere Informationen über Zweck und Umfang der Erhebung sowie die weitere Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten durch Facebook sowie zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Daten finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook.
Registrierung/Anmeldung über Google
- Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich über Ihr Google-Konto bei uns zu registrieren bzw. anzumelden. Wenn Sie hiervon Gebrauch machen, erhalten wir die für die Registrierung bzw. Anmeldung benötigten Daten von Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) (z. B. E-Mail-Adresse, Name).
- Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang der von Google mittels des Google-Login erhobenen Daten. Wenn Sie nicht möchten, dass Google im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung unseres Online-Angebots Daten über Sie erhebt und für eigene Zwecke nutzt, sollten Sie den Google-Login nicht verwenden.
- Weitere Informationen über Zweck und Umfang der Erhebung sowie die weitere Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten durch Facebook sowie zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Daten finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Google.
Registrierung/Anmeldung über NetID
- Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich über Ihr Konto bei NetID (European netID Foundation, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur) bei uns zu registrieren bzw. anzumelden. Wenn Sie hiervon Gebrauch machen, erhalten wir die für die Registrierung bzw. Anmeldung benötigten Daten von NetID (z. B. E-Mail-Adresse, Name).
- Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang der von NetID mittels des NetID-Login erhobenen Daten. Wenn Sie nicht möchten, dass NetID im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung unseres Online-Angebots Daten über Sie erhebt und für eigene Zwecke nutzt, sollten Sie den NetID-Login nicht verwenden.
- Weitere Informationen über Zweck und Umfang der Erhebung sowie die weitere Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten durch NetID sowie zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Daten finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von NetID.
Registrierung/Anmeldung über Login with Amazon
- Wir bieten Ihnen auf dem Amazon FireTV Gerät die Möglichkeit, sich über Ihr Konto bei Amazon bei uns zu registrieren bzw. anzumelden. Wenn Sie hiervon Gebrauch machen, erhalten wir die für die Registrierung bzw. Anmeldung benötigten Daten von Amazon Europe Core S. à r.l. (Société à responsabilité limitée), 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (z.B. E-Mail-Adresse, Name)
- Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang der von Amazon mittels Login with Amazon erhobenen Daten. Wenn Sie nicht möchten, dass Amazon im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung unseres Online-Angebots Daten über Sie erhebt und für eigene Zwecke nutzt, sollten Sie den Amazon-Login nicht verwenden.
- Weitere Informationen über Zweck und Umfang der Erhebung sowie die weitere Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten durch Amazon sowie zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Daten finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Amazon.
Registrierung/Anmeldung über MediaKey
- Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich über Ihr Konto bei MediaKey (APA - Austrian Presse Agentur eG, Laimgrubengasse 10,1060 Wien) bei uns zu registrieren bzw. anzumelden. Wenn Sie hiervon Gebrauch machen, erhalten wir die für die Registrierung bzw. Anmeldung benötigten Daten von MediaKey (z. B. E-Mail-Adresse, Name).
- Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang der von MediaKey mittels des MediaKey-Login erhobenen Daten. Wenn Sie nicht möchten, dass MediaKey im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung unseres Online-Angebots Daten über Sie erhebt und für eigene Zwecke nutzt, sollten Sie den MediaKey-Login nicht verwenden.
- Weitere Informationen über Zweck und Umfang der Erhebung sowie die weitere Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten durch MediaKey sowie zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Daten finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von MediaKey.
Joyn Mitteilungsfunktionen (Push-Nachrichten) und Newsletter
Sie erhalten ggf. sogenannte Push-Nachrichten von uns, und zwar auch, wenn Sie diese App gerade nicht nutzen. Dabei kann es sich um Nachrichten handeln, die wir Ihnen im Rahmen der Vertragserfüllung zusenden (z. B. Hinweis auf Ausfall des Dienstes wg. Wartungsarbeiten), aber auch um werbliche Informationen. Werbliche Informationen erhalten Sie nur per Push-Nachricht, wenn Sie hierin ausdrücklich eingewilligt haben. Sie können den Erhalt von Push-Nachrichten jederzeit über die Geräteeinstellungen Ihres mobilen Endgeräts unterbinden.
Joyn sendet an Nutzerinnen und Nutzer bzw. Nutzergruppe Mitteilungen, wie Registrierungsbestätigungen, „Passwort Zurücksetzen“ E-Mail oder Datenauskunftsinformationen, Willkommens-Email nach der Registrierung sowie einen Newsletter. Diese Kommunikation wird im Rahmen des vertraglich geschuldeten Umfangs personalisiert. Ferner werden Mitteilungen über In-Browser-Nachrichten, In-App-Nachrichten, Push-Benachrichtigungen (etwa um auf neue Serien und Inhalte oder neue Staffeln von auf den Merklisten vermerkten Serien hinzuweisen) und Live-Events versandt (Joyn-Benachrichtungen). Im Rahmen des normalen Verbindungsaufbaus werden notwendigerweise der HTTP-Header einschließlich IP-Adresse und User-Agent verarbeitet.
Nach der Registrierung werden Sie automatisch zum Newsletter angemeldet, außer ihre Userdaten wurden davor in der Robinsonliste (https://www.wko.at/branchen/information-consulting/werbung-marktkommunikation/robinsonliste.html) registriert. Sie können sich jedoch jederzeit vom Newsletter abmelden. Wenn Sie nicht möchten, dass durch Newsletter Zugriffsdaten erfasst und/oder zur Personalisierung verwendet werden, oder Sie einen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich über den in jedem Newsletter enthaltenen Abmeldelink jederzeit abmelden, ohne dass hierfür andere Kosten als nach den Basistarifen Ihres Internettarifs anfallen.
Unsere Newsletter enthalten übliche Tracking-Technologien. So erfahren wir, ob der Newsletter geöffnet und wie er genutzt wird (z. B. auf welche Links geklickt wird). Hierzu erfassen wir die bei der Nutzung des Newsletters anfallenden Daten (Zugriffsdaten), die wir in pseudonymisierter Form analysieren. Hierzu beinhalten unsere Newsletter sogenannte Zählpixel. Das sind kleine Bild-Dateien, die von einer Website geladen werden und uns ermöglichen festzustellen, wann und mit welchen Gerätetypen (z. B. Smartphone, PC) der Newsletter geöffnet wird. Außerdem erfahren wir, auf welche im Newsletter enthaltenen Links geklickt wird. Hierzu wird beim Aufrufen eines Links, der zur Website von Joyn führt, ein Cookie gesetzt (sofern Sie nicht widersprochen haben). Wir nutzen diese Informationen, um besser zu verstehen, welche Inhalte und Produkte die Leser interessieren, und um dies in zukünftigen Ausgaben berücksichtigen zu können.
Die Datenverarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, um die Joyn-Benachrichtigungen auf der Website und in der App technisch zu realisieren. Rechtsgrundlage ist darüber hinaus Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, um Mitteilungen im Rahmen der Vertragskommunikation, wie den Vertragsabschluss, Kündigungsbestätigungen und andere vertraglich relevante Kommunikation, sowie Newsletter an Nutzer oder Nutzergruppen zu schicken und die vertraglich vereinbarte Personalisierung der Joyn-Dienste zu ermöglichen.
Weitere Informationen und Details zu den essentiellen Cookies entnehmen Sie der Übersicht in den Cookie Hinweisen unter „joyn.at/cookie-hinweise“.
Ihre Rechte (Rechte der betroffenen Person)
Wie können Sie Ihre Rechte geltend machen?
Bitte nutzen Sie zur Geltendmachung Ihrer Rechte die Angaben im Abschnitt Kontakt. Bitte stellen Sie dabei sicher, dass uns eine eindeutige Identifizierung Ihrer Person möglich ist.
Alternativ können Sie zur Berichtigung Ihrer bei der Registrierung angegebenen Daten oder für Ihren Werbewiderspruch auch die Einstellungsmöglichkeiten in Ihrem Benutzerkonto verwenden. Darüber hinaus können Sie hierfür den Link “Abmelden” am Ende der jeweiligen E-Mail verwenden.
Ihre Einstellungen zu Cookies und/oder Werbe-Identifiern und der darauf basierenden Datenverarbeitung können Sie jederzeit in unseren diesbezüglichen Hinweisen oder in unserer CMP anpassen.
Sie können Ihr Benutzerkonto auch selbst löschen, indem Sie wie folgt vorgehen:
Schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit Bitte um Löschung des Accounts an „hallo@joyn.at“ von der E-Mail-Adresse, mit der Sie sich bei Joyn registriert haben. Dann können wir die Löschung Ihrer Daten bei Joyn für Sie vornehmen, wodurch Sie auch Ihren Zugang zur Community verlieren.
Bitte beachten Sie außerdem, dass die Löschung keinen Einfluss auf Ihren bestehenden Account bei 7Pass hat. Die Verknüpfung zwischen Joyn und 7Pass können Sie selbstständig in Ihrem 7Pass Account lösen. Das können wir leider nicht für Sie erledigen.
Falls Sie JOYN auf der iOS oder tvOS von Apple nutzen, können Sie die Accountlöschung auch ganz einfach dort einleiten. Tippen Sie in der App links oben auf das Männchen, dann auf "Account" und folge den Anweisungen.
Ihre Rechte auf Auskunft und Berichtigung
Sie können verlangen, dass wir Ihnen bestätigen, ob wir Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeiten und Sie haben ein Recht auf Auskunft im Hinblick auf Ihre von uns verarbeiteten Daten. Sollten Ihre Daten unrichtig oder unvollständig sein, können Sie verlangen, dass Ihre Daten berichtigt bzw. vervollständigt werden. Wenn wir Ihre Daten an Dritte weitergegeben haben informieren wir diese über die Berichtigung, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.
Ihr Recht auf Löschung
Sie können, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, von uns unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Dies ist insbesondere der Fall wenn
- Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht länger benötigt werden;
- die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ausschließlich Ihre Einwilligung war und Sie diese widerrufen haben;
- Sie der Verarbeitung zu werblichen Zwecken widersprochen haben (“Werbewiderspruch”);
- Sie einer Verarbeitung auf der Basis der Rechtsgrundlage Berechtigtes Interesse aus persönlichen Gründen widersprochen haben und wir nicht nachweisen können, dass es vorrangige berechtigte Gründe für eine Verarbeitung gibt;
- Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden; oder
- Ihre personenbezogenen Daten gelöscht werden müssen, um gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen.
Wenn wir Ihre Daten an Dritte weitergegeben haben informieren wir diese über die Löschung, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.
Bitte beachten Sie, dass Ihr Löschungsrecht Einschränkungen unterliegt. Zum Beispiel müssen bzw. dürfen wir keine Daten löschen, die wir aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsfristen noch weiter vorhalten müssen. Auch Daten, die wir zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, sind von Ihrem Löschungsrecht ausgenommen.
Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie können, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, von uns eine Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Dies ist insbesondere der Fall wenn
- die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird, und dann solange bis wir die Möglichkeit hatten, die Richtigkeit zu überprüfen;
- die Verarbeitung nicht rechtmäßig erfolgt und Sie statt der Löschung (siehe hierzu den vorigen Abschnitt) eine Einschränkung der Nutzung verlangen;
- wir Ihre Daten nicht mehr für die Zwecke der Verarbeitung benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung Ihrer Rechtsansprüche brauchen;
- Sie Widerspruch aus persönlichen Gründen erhoben haben, und dann solange bis feststeht, ob Ihre Interessen überwiegen.
Wenn ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung besteht markieren wir die betroffenen Daten um auf diese Weise sicherzustellen, dass diese nur noch in den engen Grenzen verarbeitet werden, die für solche eingeschränkten Daten gelten (nämlich insbesondere zur Verteidigung von Rechtsansprüchen oder mit Ihrer Einwilligung).
Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns zur Vertragserfüllung oder auf Basis einer Einwilligung gegeben haben, in einem übertragbaren Format zu erhalten. Sie können in diesem Fall auch verlangen, dass wir diese Daten direkt einem Dritten übermitteln, soweit dies technisch machbar ist.
Ihr Recht auf Widerruf der Einwilligung
Sofern Sie uns eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit in unserer CMP mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten bis zum Widerruf bleibt hiervon unberührt.
Ihr Widerspruchsrecht gegen Direktmarketing
Sie können außerdem jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu werblichen Zwecken einlegen (“Werbewiderspruch”). Bitte berücksichtigen Sie, dass es aus organisatorischen Gründen zu einer Überschneidung zwischen Ihrem Widerruf und der Nutzung Ihrer Daten im Rahmen einer bereits laufenden Kampagne kommen kann.
Ihr Widerspruchsrecht aus persönlichen Gründen
Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Datenverarbeitung durch uns zu widersprechen, soweit diese auf der Rechtsgrundlage berechtigtes Interesse beruht. Wir werden dann die Verarbeitung Ihrer Daten einstellen, es sei denn wir können – gemäß den gesetzlichen Vorgaben – zwingende schutzwürdige Gründe für die Weiterverarbeitung nachweisen, welche Ihre Rechte überwiegen.
Ihr Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde einzureichen. Sie können sich dazu insbesondere an die Datenschutzbehörde wenden, die für Ihren Wohnort zuständig ist oder die für den Ort zuständig ist, an dem die Verletzung des Datenschutzrechts stattgefunden hat. Alternativ können Sie sich auch an die für uns zuständige Datenschutzbehörde wenden.
Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
1030 Wien
dsb@dsb.gv.at
Kontakt
Für Auskünfte und Anregungen zum Thema Datenschutz stehen wir bzw. unser Datenschutzverantwortlicher Ihnen unter der E-Mail datenschutz@prosiebensat1puls4.com gerne zur Verfügung.
Wenn Sie mit uns in Kontakt treten möchten, erreichen Sie uns im Übrigen wie folgt:
ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH
Media Quarter Marx 3.3
Maria Jacobi Gasse 1
A-1030 Wien
Österreich
Kontakt:
Email: contact@prosiebensat1puls4.com
Telefon: +43 / [0]1 / 368 77 66 – 0