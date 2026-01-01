Datenschutzhinweise Social Media

Die nachfolgenden Datenschutzhinweise gelten für die Social Media Profile der ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH und ihrer Tochtergesellschaften („Social Media Profile“). Sie enthalten die wichtigsten Informationen zum Datenschutz bei der Nutzung der Social Media Profile. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie hier unseren allgemeinen Datenschutzhinweisen.
Wer sind wir? (Verantwortlicher)
Verantwortlicher im datenschutzrechtlichen Sinn ist ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH und deren Tochtergesellschaften, Media Quarter Marx 3.3, Maria Jacobi Gasse 1, 1030 Wien, Österreich, nachfolgend “wir” bzw. “uns”.
Für einzelne Aktivitäten, wie beispielsweise Gewinnspiele, kann der konkret Verantwortliche eine bestimmte Tochtergesellschaft sein. Der jeweils spezifische Verantwortliche wird in den dazu bereitgestellten Teilnahmebedingungen explizit genannt.
Ausnahmen werden in diesen Datenschutzhinweise erläutert.
Wofür verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten und auf welcher Rechtsgrundlage?
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Wenn wir personenbezogene Daten verarbeiten bedeutet dies, dass wir diese z. B. erheben, speichern, verwenden, an andere übermitteln oder löschen.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu nachfolgenden Zwecken und auf Basis der genannten Rechtsgrundlagen. Für den Fall, dass die Datenverarbeitung auf der Rechtsgrundlage Berechtigtes Interesse beruht, erläutern wir Ihnen auch unser berechtigtes Interesse, das wir mit der Verarbeitung verfolgen.
1. Bereitstellung des Social Media Profils. Dies beinhaltet insbesondere:
- Ermöglichung der Nutzung der Social Media Profile;
- Ermöglichung der Interaktion mit uns und anderen Nutzer:innen über das Profil, z.B. über die Kommentarfunktion;
- Bereitstellung einer Kontaktmöglichkeit sowie Beantwortung darüber gesendeter Anfragen.
Zweck: Vertragserfüllung
2. Analyse der Nutzung von Social Media Profilen.
Zweck: Berechtigtes Interesse (an der Auswertung des Nutzungsverhaltens, um relevante Inhalte bereitstellen zu können und Social Media Profile weiter zu optimieren)
3. Analyse der Nutzung unseres Facebook-Profils (in gemeinsamer Verantwortlichkeit mit Facebook, siehe hierzu näher unter 4.1.2) um unser Facebook-Profil an die Bedürfnisse unserer Nutzer:innen anzupassen und zu optimieren.
Zweck: Berechtigtes Interesse (an der Nutzung statistischer Auswertungen des Nutzungsverhalten um unser Facebook-Profil zu optimieren)
4. Durchführung von Gewinnspielen
Art der erhobenen Daten:
Im Rahmen der Durchführung von Gewinnspielen erheben wir ausschließlich die personenbezogenen Daten, die für die Abwicklung des jeweiligen Gewinnspiels erforderlich sind. Dies können Ihr Social Media Handle (z.B. Benutzername auf der jeweiligen Plattform), Ihr Name und Ihre Adresse (für den Gewinnversand) sowie gegebenenfalls Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer zur Kontaktaufnahme sein. Diese Daten werden uns in der Regel entweder direkt von Ihnen übermittelt oder sind über Ihr öffentliches Social Media Profil einsehbar.
Zweck & Rechtsgrundlagen:
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich zum Zweck der Durchführung des Gewinnspiels, der Gewinnerermittlung, der Kontaktaufnahme mit den Gewinnern und der Zusendung des Gewinns. Die Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist primär die Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO), die durch Ihre Teilnahme am Gewinnspiel und die Annahme der Teilnahmebedingungen begründet wird. Des Weiteren können Daten auf Basis unseres berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) verarbeitet werden, z.B. zur Verhinderung von Missbrauch, Betrug oder der Geltendmachung/Abwehr von Rechtsansprüchen. Sofern gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen, erfolgt die Verarbeitung auch zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO).
Speicherdauer:
Ihre für das Gewinnspiel erhobenen Daten werden gespeichert, solange dies für die vollständige Abwicklung des Gewinnspiels und die Gewinnerermittlung sowie die Zustellung des Gewinns erforderlich ist. Nach Abschluss des Gewinnspiels und Ablauf etwaiger Fristen zur Geltendmachung von Gewinnen werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, es sei denn, es bestehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten, denen wir nachkommen müssen (z.B. aus steuerrechtlichen Gründen), oder die Daten sind zur Verhinderung von Missbrauch oder zur Abwehr von Rechtsansprüchen längerfristig erforderlich. In diesen Fällen erfolgt eine Einschränkung der Verarbeitung und eine Löschung, sobald der jeweilige Zweck entfällt.
Weitergabe von Daten für den Gewinnversand:
Um den Gewinnversand durchführen zu können, ist es erforderlich, Ihre Daten an externe Dienstleister weiterzugeben. Ihre Daten werden in diesem Zusammenhang verarbeitet durch den Veranstalter (die konkret in den Teilnahmebedingungen genannte Tochtergesellschaft), Dienstleister (für Gewinnabwicklung und Versand-Koordination) sowie den jeweiligen Gewinnsponsor (eventuell für die Versand-Durchführung des Gewinns). Der Zweck dieser Datenverarbeitung ist ausschließlich der Gewinnversand. Eine Weitergabe erfolgt nur im unbedingt notwendigen Umfang und unter Einhaltung strenger Datenschutzauflagen.
Plattform-Disclaimer:
Wichtiger Hinweis: Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat oder LinkedIn und wird in keiner Weise von diesen gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von Ihnen bereitgestellten Informationen ist nicht die jeweilige Social Media Plattform, sondern der Veranstalter des Gewinnspiels (die in den jeweiligen Teilnahmebedingungen genannte Gesellschaft der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe).
5. Informationssicherheit: Ermittlung von Störungen und Gewährleistung der Systemsicherheit einschließlich Aufdeckung und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffe und Zugriffsversuche auf unser Social Media Profil.
Zweck: Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen zur Einhaltung der Datensicherheit sowie berechtigtes Interesse (an der Beseitigung von Störungen, der Gewährleistung der Systemsicherheit und der Aufdeckung und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffsversuche bzw. Zugriffe)
6. Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten und sonstiger rechtlicher Verpflichtungen (z. B. im Zusammenhang mit Betriebsprüfungen).
Zweck: Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen, insbesondere in Bezug auf die Aufbewahrung bestimmter Informationen und im Zusammenhang mit Betriebsprüfungen; berechtigtes Interesse (an der Schaffung der Voraussetzungen für die Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen)
7. Wahrung und Verteidigung unserer Rechte.
Zweck: berechtigtes Interesse (an der Geltendmachung und Verteidigung unserer Rechte)
8. Veräußerung des gesamten oder eines Teils des Geschäftsbetriebs.
Zweck: berechtigtes Interesse (daran, im Zusammenhang mit einer Veräußerung unseres Geschäftsbetriebs Kundendaten an den Erwerber zu übertragen; in der Regel setzt dies voraus, dass die Nutzer:innen einem Vertragsübergang zugestimmt bzw. einer Übertragung nach hinreichender Information nicht widersprochen haben)
9. Erstellen von Social Walls mit Beiträgen der Social Media Nutzer unter Verwendung spezifischer Kennwörter/Hashtags.
Zweck: Vertragserfüllung
10. Plattformübergreifende Erfassen von Social Media Profilen eines Nutzers zur Erkennung von Spam bzw. „Trollen“
Zweck: Berechtigtes Interesse (daran, unerwünschte Nachrichten bzw. Inhalte, die gegen Rechtsvorschriften oder unsere Richtlinien verstoßen zu erkennen und vermeiden)
Social Media Profile
In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den von uns betriebenen Social Media Profilen. Insbesondere erfahren Sie mehr darüber, inwieweit wir für die dort stattfindende Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich sind, an wen Sie sich bei Fragen oder dem Wunsch, Ihre Rechte geltend zu machen wenden können und wie Ihre Daten bei einem Besuch unserer Social Media Profile ausgewertet werden.
Wir betreiben Social Media Profile auf Facebook („Facebook-Profile“; [https://www.facebook.com/puls4, https://www.facebook.com/cafepuls, https://www.facebook.com/joynsport, https://www.facebook.com/2min2mio, https://www.facebook.com/4GAMECHANGERS, https://www.facebook.com/BistDuDeppert, https://www.facebook.com/NinjaWarriorAustria, https://www.facebook.com/p7s1p4, https://www.facebook.com/puls24news, https://www.facebook.com/sehrwitzig.puls4, https://www.facebook.com/joynoesterreich, https://www.facebook.com/joynherzklopfen, https://www.facebook.com/JoynLeben, https://www.facebook.com/joynshowtime, https://www.facebook.com/ATV.at, https://www.facebook.com/atvaktuell, https://www.facebook.com/atvwetter, https://www.facebook.com/ATV2.at, https://www.facebook.com/geschaeftmitderliebe, https://www.facebook.com/HeinzlunddieVIPs, https://www.facebook.com/teenagerwerdenmuetter, https://www.facebook.com/MeinGemeindebau, https://www.facebook.com/AmPunkt, https://www.facebook.com/bauersuchtfrau, https://www.facebook.com/forsthausrampensau, https://www.facebook.com/ATVKlartext, https://www.facebook.com/austriasnexttopmodel, https://www.facebook.com/4kochen, https://www.facebook.com/MatchinParadise, https://www.facebook.com/puls4studio, https://www.facebook.com/masked.singer.austria]). Facebook wird betrieben von der Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (“Facebook”). Facebook bezeichnet die Facebook-Profil als “Seite”.
Umgang mit Ihren Daten durch Facebook als alleinigem Verantwortlichen
Wenn Sie unsere Facebook-Profile besuchen, erhebt Facebook Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich als alleiniger Verantwortlichkeit (zu der Ausnahme im Zusammenhang mit sogenannten Seiten-Insights siehe nachfolgenden Abschnitt). Details dazu, wie Facebook mit diesen Daten umgeht, finden Sie hier in den Datenschutzhinweisen von Facebook.
Insbesondere erhebt Facebook Informationen darüber, wie Sie die Seite nutzen, wie zum Beispiel zu den Inhalten, die Sie sich ansehen oder mit denen Sie interagieren, oder die von Ihnen vorgenommenen Handlungen, sowie Informationen über die von Ihnen genutzten Geräte (z. B. IP-Adressen, Betriebssystem, Browsertyp, Spracheinstellungen, Cookie-Daten). Die insoweit erhobenen Daten werden von Facebook als „Events“ bezeichnet.
Wir haben keinen Einfluss darauf, welche personenbezogenen Daten Facebook im Zusammenhang mit der Seite erhebt und wie Facebook diese weiterverwendet.
Umgang mit Ihren Daten durch Facebook und uns als gemeinsame Verantwortliche (Seiten-Insights)
Die über unsere Facebook Profile erhobenen Events verwendet Facebook unter anderem, um Analysedienste, so genannte Seiten-Insights, für uns als Betreiber des Facebook-Profils bereitzustellen. Auf Basis der Seiten-Insights erhalten wir Erkenntnisse darüber, wie Sie mit unserem Profil und dessen Inhalten interagieren. Diese Erkenntnisse verwenden wir, um unser Facebook-Profil an die Bedürfnisse unserer Nutzer:innen anzupassen und zu optimieren. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung sind unsere berechtigten Interessen. Wir haben ein berechtigtes Interesse an der Nutzung statistischer Auswertungen des Nutzungsverhalten um unser Facebook-Profil zu optimieren.
Wir haben keinen Zugriff auf die personenbezogenen Daten, die von Facebook für Seiten-Insights erhoben werden, sondern erhalten lediglich zusammengefasste Statistiken. Darüber hinaus haben wir auch keinen Einfluss darauf, welche Daten Facebook für die Erstellung von Seiten-Insights erhebt und wie diese von Facebook ggf. weiterverwendet werden.
Details zum Vorstehenden können Sie hier den von Facebook zu Seiten-Insights zur Verfügung gestellten Informationen entnehmen.
Soweit es um die Erstellung von Events betreffend unser Facebook-Profil und ihre Zusammenführung in Statistiken geht, die uns zur Verfügung gestellt werden, sind wir gemeinsam mit Facebook für die Verarbeitung verantwortlich. Wir haben deshalb eine entsprechende Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortlichkeit mit Facebook getroffen, in der wir festgelegt haben, wer für die Erfüllung der Pflichten nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verantwortlich ist. Darin ist mit Facebook vereinbart, dass Facebook dafür verantwortlich ist, Ihnen Informationen über die Verarbeitung für Seiten-Insights bereitzustellen. Darüber hinaus können Sie sich zur Geltendmachung Ihrer Rechte im Zusammenhang mit Seiten-Insights ebenfalls an Facebook wenden. Die vorbezeichneten Informationen und Kontaktmöglichkeiten zur Geltendmachung Ihrer Rechte finden Sie hier.
Selbstverständlich können Sie sich zur Geltendmachung Ihrer Rechte betreffend die Datenverarbeitung in gemeinsamer Verantwortlichkeit aber auch an uns wenden. Bitte nutzen Sie zur Geltendmachung Ihrer Rechte die Angaben im Abschnitt Kontakt.
Wir betreiben Social Media Profile auf Twitter („Twitter-Profil“; [https://twitter.com/ATV, https://twitter.com/ATV_2, https://twitter.com/2Min2Mio, https://twitter.com/4Gamechanger, https://twitter.com/P7S1P4, https://twitter.com/puls24news, https://twitter.com/puls4, https://twitter.com/joynoesterreich]). Twitter wird betrieben von der Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”).
Wenn Sie unser Twitter-Profil besuchen, erhebt Twitter Ihre personenbezogenen Daten. Details dazu, wie Twitter mit diesen Daten umgeht, finden Sie hier in der Datenschutzrichtlinie von Twitter.
Wir betreiben Social Media Profile auf Instagram („Instagram-Profile“; [https://www.instagram.com/atv.at/, https://www.instagram.com/bauersuchtfrau/, https://www.instagram.com/dasgeschaeftmitderliebe/, https://www.instagram.com/forsthausrampensau/, https://www.instagram.com/meingemeindebau_atv/, https://www.instagram.com/teenager.werden.muetter/, https://www.instagram.com/2min2mio/, https://www.instagram.com/2min2mio/, https://www.instagram.com/austriasnexttopmodel/, https://www.instagram.com/cafepuls/, https://www.instagram.com/joynsport/, https://www.instagram.com/matchinparadise/, https://www.instagram.com/ninjawarrioraustria/, https://www.instagram.com/prosiebensat1puls4/, https://www.instagram.com/puls24news/, https://www.instagram.com/puls4/, https://www.instagram.com/quipp.at/, https://www.instagram.com/sehrwitzig.puls4/, https://www.instagram.com/masked.singer.austria/, https://www.instagram.com/joynherzklopfen/, https://www.instagram.com/joyndoku/, https://www.instagram.com/joyn.at/, https://www.instagram.com/joynleben/, https://www.instagram.com/joynshowtime/]). Instagram wird betrieben von der Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (“Instagram”).
Wenn Sie unsere Instagram-Profile besuchen, erhebt Instagram Ihre personenbezogenen Daten und stellt uns auf dieser Basis aggregierte Statistiken über die Interaktion mit unserem Instagram-Profil zur Verfügung. Diese Statistiken verwenden wir, um bitte einfügen, z.B. unser Instagram-Profil an die Bedürfnisse unserer Nutzer:innen anzupassen und stets weiter zu optimieren sowie zur Erstellung von anonymisierten internen Reportings zu Kampagnen, Reichweiten. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung sind unsere berechtigten Interessen. Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, Analysen der Nutzung unserer Instagram-Profile dafür zu verwenden, dessen Inhalt basierend auf dem Nutzungsverhalten unserer Nutzer:innen zu optimieren und hiermit unser Geschäft zu fördern. Wenn Sie unsere Instagram-Profile besuchen, erhebt Instagram Ihre personenbezogenen Daten. Details dazu, wie Instagram mit diesen Daten umgeht, finden Sie hier in der Daten(schutz)richtlinie von Instagram.
Snapchat
Wir betreiben Social Media Profile auf Snapchat („Snapchat-Profil“; [@puls4sport, @puls4.com, @atv.at]). Snapchat wird betrieben von der Snap Inc., 2772 Donald Douglas, Loop North Santa Monica, CA 90405 United States USA (“Snapchat”).
Wenn Sie unser Snapchat-Profil besuchen, erhebt Instagram Ihre personenbezogenen Daten. Details dazu, wie Snapchat mit diesen Daten umgeht, finden Sie hier in der Datenschutzerklärung von Snapchat.
TikTok
Wir betreiben Social Media Profile auf Tik Tok („Tik Tok-Profil“; [https://www.tiktok.com/@atv.at, https://www.tiktok.com/@bauersuchtfrau, https://www.tiktok.com/@forsthausrampensau, https://www.tiktok.com/@teenagerwerdenmuetter, https://www.tiktok.com/@2min2mio_puls4, https://www.tiktok.com/@4gamechangers, https://www.tiktok.com/@cafepuls, https://www.tiktok.com/@joynsport, https://www.tiktok.com/@matchinparadise, https://www.tiktok.com/@puls4, https://www.tiktok.com/@joyn_herzklopfen, https://www.tiktok.com/@joyn_leben, https://www.tiktok.com/@joyn_show_time]). Tik Tok wird betrieben von der TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland (“Tik Tok”).
Wenn Sie unser Tik Tok-Profil besuchen, erhebt Tik Tok Ihre personenbezogenen Daten und stellt uns auf dieser Basis aggregierte Statistiken über die Interaktion mit unserem Tik Tok-Profil zur Verfügung. Diese Statistiken verwenden wir, um unser Tik Tok-Profil an die Bedürfnisse unserer Nutzer:innen anzupassen und stets weiter zu optimieren sowie zur Erstellung von anonymisierten internen Reportings zu Kampagnen, Reichweiten.. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung sind unsere berechtigten Interessen. Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, Analysen der Nutzung unseres Tik Tok-Profils dafür zu verwenden, dessen Inhalt basierend auf dem Nutzungsverhalten unserer Nutzer:innen zu optimieren und hiermit unser Geschäft zu fördern. Details dazu, wie Tik Tok mit diesen Daten umgeht, finden Sie hier in der Datenschutzerklärung von Tik Tok.
Wir betreiben Social Media Profile auf LinkedIn („LinkedIn-Profil“; [https://www.linkedin.com/showcase/4gamechangers/, https://www.linkedin.com/company/prosiebensat-1-puls-4-gmbh/, https://www.linkedin.com/showcase/joynoesterreich/]). LinkedIn wird betrieben von der LinkedIn Ireland Unlimited CompanyWilton Place, Dublin 2, Irland (“LinkedIn”).
Wenn Sie unser LinkedIn-Profil besuchen, erhebt LinkedIn Ihre personenbezogenen Daten und stellt uns auf dieser Basis aggregierte Statistiken über die Interaktion mit unserem LinkedIn-Profil zur Verfügung. Diese Statistiken verwenden wir, um unser LinkedIn-Profil an die Bedürfnisse unserer Nutzer:innen anzupassen und stets weiter zu optimieren sowie zur Erstellung von anonymisierten internen Reportings zu Kampagnen, Reichweiten.. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung sind unsere berechtigten Interessen. Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, Analysen der Nutzung unseres LinkedIn-Profils dafür zu verwenden, dessen Inhalt basierend auf dem Nutzungsverhalten unserer Nutzer:innen zu optimieren und hiermit unser Geschäft zu fördern. Details dazu, wie LinkedIn mit diesen Daten umgeht, finden Sie hier in der Datenschutzerklärung von LinkedIn.
Wer bekommt Ihre personenbezogenen Daten und warum?
Weitergabe von Daten an Dritte
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns grundsätzlich nur dann an Dritte gegeben, soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist, wir oder der Dritte ein berechtigtes Interesse an der Weitergabe haben, Ihre Einwilligung hierfür vorliegt oder dies zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist.
Wir können personenbezogene Daten gegenüber einem Dritten insbesondere dann offenlegen
- wenn wir hierzu aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder durch vollstreckbare behördliche oder gerichtliche Anordnung im Einzelfall verpflichtet sein sollten;
- im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten (gegenüber Gerichten oder unseren Anwälten) oder Betriebsprüfungen (gegenüber Wirtschaftsprüfern);
- im Zusammenhang mit möglichen strafbaren Handlungen an die zuständigen Ermittlungsbehörden;
- im Falle eines Verkaufs des Geschäftsbetriebs (gegenüber dem Erwerber).
Sofern Daten regelmäßig an weitere Dritte übermittelt werden können, wird dies in diesen Datenschutzhinweisen erläutert. Eine solche Erläuterung finden Sie insbesondere im Abschnitt Social Media Profile, in dem wir erläutern, welcher Datenaustausch mit den Betreibern der sozialen Netzwerke stattfinden, auf denen wir Profile unterhalten. Bei einer Übermittlung auf Basis einer Einwilligung kann die Erläuterung auch bei Einholung der Einwilligung erfolgen.
Weitergabe von Daten an Dienstleister
Wir behalten uns vor, bei der Erhebung bzw. Verarbeitung von Daten Dienstleister einzusetzen. Dienstleister erhalten von uns nur die personenbezogenen Daten, die sie für ihre konkrete Tätigkeit benötigen. So kann z. B. Ihre E-Mail-Adresse an einen Dienstleister weitergeben werden, damit dieser Ihnen einen bestellten Newsletter ausliefern kann. Dienstleister können auch damit beauftragt werden, Serverkapazitäten zur Verfügung zu stellen. Dienstleister werden in der Regel als sogenannte Auftragsverarbeiter eingebunden, die personenbezogene Daten der Nutzer:innen dieses Online-Angebots nur nach unseren Weisungen verarbeiten dürfen.
Soweit Dienstleister in diesen Datenschutzhinweise nicht bereits namentlich benannt sind, handelt es sich um folgende Kategorien von Dienstleistern:
- Community und Contentplanungs-Dienstleister, Österreich
- Analyse-Auswertung, Deutschland
Wann geben wir Daten in Länder, die nicht zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören?
Wir geben personenbezogene Daten auch an Dritte bzw. Auftragsverarbeiter, die ihren Sitz in Nicht-EWR-Ländern haben. In diesem Fall stellen wir vor der Weitergabe sicher, dass beim Empfänger entweder ein angemessenes Datenschutzniveau besteht (z. B. aufgrund einer Angemessenheitsentscheidung der EU Kommission für das jeweilige Land gemäß Art. 45 DSGVO oder die Vereinbarung sogenannter EU Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission mit dem Empfänger gemäß Art. 46 DSGVO) bzw. eine ausdrückliche Einwilligung unserer Nutzer:innen vorliegt.
Sie können bei uns eine Übersicht über die Empfänger in Drittstaaten und eine Kopie der konkret vereinbarten Regelungen zur Sicherstellung des angemessenen Datenschutzniveaus erhalten. Bitte nutzen Sie hierfür die Angaben im Abschnitt Kontakt.
Ihre Rechte (Rechte der betroffenen Person)
Sie haben die folgenden Rechte im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten:
- Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO),
- Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO),
- Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) (Art. 17 DSGVO),
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO),
- Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO);
- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO);
- Recht auf Widerruf der Einwilligung (mit Wirkung für die Zukunft; Art. 7 Abs. 3 DSGVO); und
- Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (für uns zuständig: österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, dsb@dsb.gv.at)
Detaillierte Informationen zu Ihren Rechten, insbesondere zu deren Umfang, finden Sie in unseren allgemeinen Datenschutzhinweisen.
Bitte nutzen Sie zur Geltendmachung Ihrer Rechte die Angaben im Abschnitt Kontakt. Bitte stellen Sie dabei sicher, dass uns eine eindeutige Identifizierung Ihrer Person möglich ist.
Alternativ können Sie sich zur Geltendmachung Ihrer Rechte auch an die Betreiber der sozialen Netzwerke wenden, auf denen wir Social Media Profile unterhalten. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Social Media Profile.
Kontakt
Für Auskünfte und Anregungen zum Thema Datenschutz stehen wir bzw. unser Datenschutzbeauftragter Ihnen unter der E-Mail datenschutz@prosiebensat1puls4.com gerne zur Verfügung.
Wenn Sie mit uns in Kontakt treten möchten, erreichen Sie uns im Übrigen wie folgt:
ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH
Media Quarter Marx 3.3
Maria Jacobi Gasse 1
A-1030 Wien
Österreich
Kontakt:
Email: contact@prosiebensat1puls4.com
Telefon: +43 / [0]1 / 368 77 66 – 0