Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.08.2022: Luxusmakler auf Mallorca
43 Min.Folge vom 05.08.2022Ab 12
Die Nachfrage für Villen auf Mallorca ist so hoch wie schon lange nicht mehr. Abenteuer Leben begleitete die Luxusmakler der deutschen Lieblingsinsel und durfte bei den Besichtigungen der Luxus-Immobilien mit dabei sein. Und: Sylt zum kleinen Preis.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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