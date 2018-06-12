Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Schlechter Fado-Gesang treibt Giesel die Schamesröte ins Gesicht

Kabel EinsFolge vom 12.06.2018
Schlechter Fado-Gesang treibt Giesel die Schamesröte ins Gesicht

Schlechter Fado-Gesang treibt Giesel die Schamesröte ins GesichtJetzt kostenlos streamen

Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Folge vom 12.06.2018: Schlechter Fado-Gesang treibt Giesel die Schamesröte ins Gesicht

87 Min.Folge vom 12.06.2018Ab 12

Jedes Jahr fliegen rund 1,5 Millionen Deutsche nach Portugal in den Urlaub. Peter Giesel begibt sich auf einen Städtetrip nach Lissabon und verschafft sich erst einmal einen Überblick mit einer Trambahnfahrt in der legendären Linie 28. Ihm wird nicht nur bei einer überteuerten Stadtrundfahrt, sondern auch in Restaurants das Geld aus der Tasche gezogen. Außerdem: Peter Giesel reist nach Gran Canaria.

Alle verfügbaren Folgen