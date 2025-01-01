Boruto
Boruto
Unter dem Schutz von Hokage Naruto ist endlich Frieden in das Dorf hinter den Blättern eingekehrt. Sein Sohn Boruto aber hadert mit dem abwesenden Vater und konzentriert sich nur auf ein Ziel: ein Shinobi zu werden. Als talentierter Kämpfer tritt er der Ninja-Akademie bei und lernt schnell, dass er sich einen eigenen Namen machen muss, um aus dem Schatten seines Vaters zu treten ...
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2017
12
Copyrights:© Panini UK Ltd.
