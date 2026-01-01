Buchteln, Ziegeln, Polka - Das böhmische Wien
1 StaffelAb 0
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Buchteln, Ziegeln, Polka - Das böhmische Wien
Die tschechische Diaspora in Wien hat eine lange Geschichte, auch nach dem Zuzug um 1900. Das wechselvolle 20. Jahrhundert hat Wien oft zur Zufluchtsstätte werden lassen. Zahlreiche tschechische Kulturvereine, Musikensembles sowie eine tschechische Schule sind in Wien bis heute etabliert und deren Kultur ist deutlich bis heute Teil der Wiener Identität. Dokumentation über das vergessene böhmischen Erbe Wiens
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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