Auf Entdeckungsreise im Golf von Bengalen
Auf Entdeckungsreise im Golf von Bengalen
Myanmar, das ehemalige Burma wurde erst vor kurzem für den Tourismus geöffnet. Auch die Hoheitsgewässer waren über Jahrzehnte keinem zugänglich. Es entwickelte sich deshalb unter Wasser ein wahrer Kleinod den es zu entdecken galt. Redakteur Peter Wahl organisierte deshalb eine exklusive Entdecker-Tour nach Myanmar. In dem unerforschten Terrrain begegnet die kleine Reisegruppe neben vielen exotisch bunten Fischen auch kampfstarken Schwarzen Marlinen, Hundezahnthunen und riesigen Haien.
