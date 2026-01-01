Criminal Squad
120 Min.Ab 16
120 Min.Ab 16
Criminal Squad
Ein actionreiches Spektakel mit Gerard Butler und Pablo Schreiber: Ray Merrimen und seine Gang sind gewiefte und erfolgreiche Bankräuber, die den großen Coup planen. Ein Überfall auf einen Geldtransporter, der ironischerweise leer ist, geht trotzdem schief. Eine Spezialeinheit, unter der Leitung von "Big Nick", wird auf sie angesetzt. Der Polizist sieht allerdings keine Trennlinie zwischen Recht und Unrecht und es stellt sich die Frage, wer die wahren Bösen sind.
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© LEONINE Licensing AG