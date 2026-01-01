Echoes - Stimmen aus der Zwischenwelt
100 Min.Ab 16
100 Min.Ab 16
Echoes - Stimmen aus der Zwischenwelt
Tom lässt sich auf einer Party zum Spaß in Hypnose versetzen. Eigentlich nimmt er die Sache gar nicht so ernst, doch plötzlich passiert etwas mit ihm, sein Bewusstsein findet Zugang zu einer anderen Dimension. Geister nehmen Kontakt zu ihm auf und besonders den eines kleinen Mädchens wird er nicht mehr los. Es zeigt sich, dass er erst ein zurückliegendes Verbrechen aufklären muss, um wieder Ruhe zu finden.
Genre:Thriller, Horror, Mystery, Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Lionsgate