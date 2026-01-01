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Große Blauflossenthune vor Kroatiens Adriaküste

Große Blauflossenthune vor Kroatiens Adriaküste

34 Min.Ab 12
Just Fishing34 Min.Ab 12
Just Fishing

Große Blauflossenthune vor Kroatiens Adriaküste

Kroatien liegt im Trend. Jedes Jahr fahren Tausende an die Adriaküste Kroatiens um ihren Urlaub dort zu verbringen. Sonnenbaden im Urlaub alleine, reicht den Redakteuren des Global Angler nicht. Sie müssen schon den Urlaub mit ihrem geliebten Hobby verbinden können. In Zadar wurden die Angler schließlich fündig.

Genre:
Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:
DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Datari Outdoor Bücher UG